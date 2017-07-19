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Хоккеист минской "Юности" перешел в клуб из Японии

20.07.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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Финский центрфорвард Йессе Ниинимяки, выступавший в прошлом сезоне за минскую «Юность», продолжит карьеру в Японии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях 34-летний нападающий заключил контракт с клубом «Ниппо».

В чемпионате Беларуси Ниинимяки провел 52 игры, в которых набрал 46 (9+37) очков по системе «гол+пас».

Отметим, что в 2002 году финн был выбран в первом раунде драфта НХЛ, но в сильнейшей лиге мира ни одной встречи так и не провел.

 
 
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Финский центрфорвард Йессе Ниинимяки, выступавший в прошлом сезоне за минскую "Юность", продолжит карьеру в Японии.

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