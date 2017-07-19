Финский центрфорвард Йессе Ниинимяки, выступавший в прошлом сезоне за минскую «Юность», продолжит карьеру в Японии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях 34-летний нападающий заключил контракт с клубом «Ниппо».

В чемпионате Беларуси Ниинимяки провел 52 игры, в которых набрал 46 (9+37) очков по системе «гол+пас».

Отметим, что в 2002 году финн был выбран в первом раунде драфта НХЛ, но в сильнейшей лиге мира ни одной встречи так и не провел.