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В Бресте загорелся припаркованный Mercedes-Benz S-500
Ночью 19 июля на Партизанском проспекте загорелся Mecedes-Benz S500 2005 года выпуска, сообщили в
Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, приборную панель и лакокрасочное покрытие кузова. Также повреждены задний бампер, крышка багажника, задние фонари припаркованного рядом Honda Civic.
Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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