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В Бресте загорелся припаркованный Mercedes-Benz S-500

20.07.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Ночью 19 июля на Партизанском проспекте загорелся Mecedes-Benz S500 2005 года выпуска, сообщили в областном управлении МЧС.


Фото: vk.com/alarmbrest

Огонь повредил моторный отсек, лобовое стекло, приборную панель и лакокрасочное покрытие кузова. Также повреждены задний бампер, крышка багажника, задние фонари припаркованного рядом Honda Civic.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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