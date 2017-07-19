Мирный и Нестор вышли в полуфинал теннисного турнира в Хорватии

Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ¼ финала Мирный и Нестор переиграли россиянина Михаила Елгина и Дениса Истомина из Казахстана — 6:4, 6:3.

На старте соревнований Максим Мирный и Даниэль Нестор выиграли у белорусско-боснийского тандема Александр Бурый / Дамир Джумхур — 7:6, 6:0.

Турнир в Умаге завершится 23 июля.