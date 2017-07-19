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Мирный и Нестор вышли в полуфинал теннисного турнира в Хорватии

20.07.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге (призовой фонд — 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ¼ финала Мирный и Нестор переиграли россиянина Михаила Елгина и Дениса Истомина из Казахстана — 6:4, 6:3.

На старте соревнований Максим Мирный и Даниэль Нестор выиграли у белорусско-боснийского тандема Александр Бурый / Дамир Джумхур — 7:6, 6:0.

Турнир в Умаге завершится 23 июля.

 
 
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Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге.

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