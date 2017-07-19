В деревне Пыра Гродненского района мужчине не понравилось, как стоял автомобиль. Поэтому прохожий взял лопату и выбил в машине стекла, сообщает ГАИ Гродно.

Автомобиль принадлежит 24-х летней девушке. Peugeot- 406 была припаркована без нарушений правил дорожного движения на краю проезжей части возле одного из домов. В это время по улице шел гражданин, которого возмутило то, что иномарка оказалась на его пути. В руках у человека была лопата, которой он повредил три стекла.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили личность злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По предварительной информации, у мужчины может быть психическое заболевание.