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В отношении главы футбольного клуба составили 2 протокола за ответы белорусскоязычному активисту
Пару недель тому назад интернет обсуждал яркие цитаты председателя совета ФК «Гранит», бывшего пресс-секретаря этого футбольного клуба Марины Быстрой. В
— Очередное ваше письмо лишь подтверждает мою правоту в отношении того факта, какой вы плохой юрист. Вы занимаетесь никому ненужным делом, не надо казаться умнее, чем вы есть на самом деле. До умного человека вам еще очень далеко. В своих письмах вы хотя бы грамотно определили то право, которое вы хотите реализовать исходя из норм Конституции Республики Беларусь. Пока же в ваших письмах отражается человек, уровень развития которого — детский сад ясельная группа, — написала в составленном на белорусском языке официальном ответе Марина Быстрая.
Это не первое письмо Игорю Случаку от председателя совета «Гранита», переписка длится давно. Сначала Быстрая отвечала принципиально по-русски. На белорусский язык она перешла после того, как в отношении нее составили протокол за отказ отвечать по-белорусски.
Из письма, полученного на днях из Лунинецкого райисполкома, следует, что Марину Быструю ожидают еще два административных процесса. На этот раз — за ответ не по теме обращения.
Ответственность за нарушение законодательства об обращениях — штраф от 4 до 10 базовых величин.
Получив от Марины Быстрой несколько оскорбительных писем, Случак также обратился с жалобой в Брестский облисполком и прокуратуру. Оттуда пока еще не ответили.
Языковой активист Игорь Случак уже не первый год ведет активную переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их шире использовать белорусский язык.
В прошлом году генеральный секретарь ФК БАТЭ Андрей Вашкевич на очередное обращение организатора кампании «Справаводства па-беларуску» Игоря Случака
К слову, в нынешнем сезоне фамилии игроков БАТЭ на майках написаны на белорусском языке. Так же, впрочем, поступили и еще в половине клубов высшей лиги.
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Пару недель тому назад интернет обсуждал яркие цитаты председателя совета ФК "Гранит", бывшего пресс-секретаря этого футбольного клуба Марины Быстрой. В письме...
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