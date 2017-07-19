В отношении главы футбольного клуба составили 2 протокола за ответы белорусскоязычному активисту

Пару недель тому назад интернет обсуждал яркие цитаты председателя совета ФК «Гранит», бывшего пресс-секретаря этого футбольного клуба Марины Быстрой. В письме языковому активисту Игорю Случаку она решила не сдерживаться и высказать все, что о нем думает.



Игорь Случак. Фото: movananova.by

— Очередное ваше письмо лишь подтверждает мою правоту в отношении того факта, какой вы плохой юрист. Вы занимаетесь никому ненужным делом, не надо казаться умнее, чем вы есть на самом деле. До умного человека вам еще очень далеко. В своих письмах вы хотя бы грамотно определили то право, которое вы хотите реализовать исходя из норм Конституции Республики Беларусь. Пока же в ваших письмах отражается человек, уровень развития которого — детский сад ясельная группа, — написала в составленном на белорусском языке официальном ответе Марина Быстрая.



Фото: facebook.com/ihar.sluchak

Это не первое письмо Игорю Случаку от председателя совета «Гранита», переписка длится давно. Сначала Быстрая отвечала принципиально по-русски. На белорусский язык она перешла после того, как в отношении нее составили протокол за отказ отвечать по-белорусски.

Из письма, полученного на днях из Лунинецкого райисполкома, следует, что Марину Быструю ожидают еще два административных процесса. На этот раз — за ответ не по теме обращения.

— В отношении председателя Совета Лунинецкого районного общественного объединения «Футбольный клуб «Гранит-Микашевичи» Марины Быстрой за нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических лиц начаты два административных процесса по ст. 9.13 КоАП Республики Беларусь. Дополнительно сообщаем, что в общественное объединение направлено ходатайство о привлечении председателя Совета Лунинецкого районного общественного объединения «Футбольный клуб «Гранит-Микашевичи» Марины Быстрой к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения требований актов законодательства при работе с обращениями. Вместе с тем отмечена необходимость принятия неотложных мер по надлежащему рассмотрению ваших обращений от 7 июня 2017 г., 17 июня 2017 г., рассмотрев их повторно, — говорится в письме за подписью управляющего делами Лунинецкого райисполкома Александра Громыко.

Ответственность за нарушение законодательства об обращениях — штраф от 4 до 10 базовых величин.

Получив от Марины Быстрой несколько оскорбительных писем, Случак также обратился с жалобой в Брестский облисполком и прокуратуру. Оттуда пока еще не ответили.







Фото с сайта nn.by

«Детский сад, ясельная группа». Как в футбольном клубе ответили белорусскоязычному активисту

Языковой активист Игорь Случак уже не первый год ведет активную переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их шире использовать белорусский язык.

В прошлом году генеральный секретарь ФК БАТЭ Андрей Вашкевич на очередное обращение организатора кампании «Справаводства па-беларуску» Игоря Случака ответил стихами на белорусском языке.

К слову, в нынешнем сезоне фамилии игроков БАТЭ на майках написаны на белорусском языке. Так же, впрочем, поступили и еще в половине клубов высшей лиги.