В Киеве проходит акция в память о погибшем год назад Павле Шеремете

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Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Родные, коллеги, друзья погибшего журналиста собрались на месте его гибели на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка, передает РИА Новости .

Участники акции собираются отправиться к зданиям Службы безопасности Украины, администрации президента и МВД, где будут требовать провести расследование убийства.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Некоторое время был редактором «Белорусской деловой газеты». С 1996 года стал собственным корреспондентом российского телеканала ОРТ (ныне «Первый канал») в Беларуси. В июле 1997 года был арестован по обвинению в незаконном пересечении границы и незаконной журналистской деятельности, после чего три месяц провел в тюрьме, а затем получил условный срок. С 1998 году работал в московской редакции ОРТ. Был автором документальных фильмов на «Первом канале». С 2012 вел блог на «Украинской правде».