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Пьяный отец из Бреста вез двоих детей и жену в аквапарк и превысил скорость
На трассе М1 инспекторы ГАИ днем 19 июля остановили водителя Nissan. Водитель вместе с женой и двумя детьми ехал в Кобринский аквапарк и превысил скорость на более чем 20 км/ч,
На 36-м километре дороги М1 внимание инспекторов ГАИ привлек водитель, сильно превышающий скорость. За рулем находился 41-летний брестчанин. В машине также ехала его жена и двое детей.
При беседе с водителем у инспекторов вызвало подозрение его физическое состояние. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.
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Водитель был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку, а дети не попали в аквапарк.
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