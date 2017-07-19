Пьяный отец из Бреста вез двоих детей и жену в аквапарк и превысил скорость

На трассе М1 инспекторы ГАИ днем 19 июля остановили водителя Nissan. Водитель вместе с женой и двумя детьми ехал в Кобринский аквапарк и превысил скорость на более чем 20 км/ч, сообщает ГАИ Бреста. Позже выяснилось, что мужчина был пьян.



Фото: ГАИ Бреста

На 36-м километре дороги М1 внимание инспекторов ГАИ привлек водитель, сильно превышающий скорость. За рулем находился 41-летний брестчанин. В машине также ехала его жена и двое детей.

При беседе с водителем у инспекторов вызвало подозрение его физическое состояние. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.