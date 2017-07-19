ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяный отец из Бреста вез двоих детей и жену в аквапарк и превысил скорость

20.07.2017 11:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На трассе М1 инспекторы ГАИ днем 19 июля остановили водителя Nissan. Водитель вместе с женой и двумя детьми ехал в Кобринский аквапарк и превысил скорость на более чем 20 км/ч, сообщает ГАИ Бреста. Позже выяснилось, что мужчина был пьян.


Фото: ГАИ Бреста

На 36-м километре дороги М1 внимание инспекторов ГАИ привлек водитель, сильно превышающий скорость. За рулем находился 41-летний брестчанин. В машине также ехала его жена и двое детей.

При беседе с водителем у инспекторов вызвало подозрение его физическое состояние. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель был отстранен от управления, автомобиль доставлен на охраняемую стоянку, а дети не попали в аквапарк.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Киеве проходит акция в память о погибшем год назад Павле Шеремете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика