Видеофакт: пара использует младенца, чтобы обворовать мужчину в лифте

Полиция города Новый Орлеан, что на юге США, на своем канале в YouTube выложила видеозапись с кадрами кражи в лифте.



© Фото: из личного архива Александра Марченко УВД Миноблисполкома о дерзком ограблении пенсионера в Солигорске

На записи, сделанной камерой в лифте одного из городских отелей, видно, как мужчина и женщина используют младенца для отвлечения внимания при воровстве. Когда двери лифта открываются, женщина блокирует выход, а мужчина с младенцем на руках делает вид, что плохо себя чувствует, и падает, зажимая пассажира у стены. В этот момент, очевидно, и происходит кража кошелька.

После злоумышленник на стойке отеля оставил кошелек, якобы его кто-то потерял. Однако позднее владелец портмоне обнаружил, что из кошелька пропали 400 долларов. Полиция Нового Орлеана объявила пару из лифта в розыск.