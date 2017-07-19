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Видеофакт: пара использует младенца, чтобы обворовать мужчину в лифте

20.07.2017 11:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Полиция города Новый Орлеан, что на юге США, на своем канале в YouTube выложила видеозапись с кадрами кражи в лифте.

Видеофакт: пара использует младенца, чтобы обворовать мужчину в лифте
© Фото: из личного архива Александра Марченко
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На записи, сделанной камерой в лифте одного из городских отелей, видно, как мужчина и женщина используют младенца для отвлечения внимания при воровстве. Когда двери лифта открываются, женщина блокирует выход, а мужчина с младенцем на руках делает вид, что плохо себя чувствует, и падает, зажимая пассажира у стены. В этот момент, очевидно, и происходит кража кошелька.

После злоумышленник на стойке отеля оставил кошелек, якобы его кто-то потерял. Однако позднее владелец портмоне обнаружил, что из кошелька пропали 400 долларов. Полиция Нового Орлеана объявила пару из лифта в розыск.

 
 
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Полиция американского Нового Орлеана выложила видеозапись, на которой запечатлено, как пара использует младенца, чтобы обворовать мужчину. Смотрите кадры...

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