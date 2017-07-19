«Я зарабатываю и хочу пить вино в модных заведениях. Но я не хочу, чтобы меня каждый раз туда вносили и выносили. Еще я не хочу признаваться всему залу, что мне нужно в туалет и меня снова нужно поднимать», — эти слова Саша Авдевич готов адресовать каждому столичному заведению, в которое не попасть без помощи двух-трех крепких поваров или официантов, которые поднимают коляску внутрь.

AFISHA.TUT.BY прогулялась по центру Минска в компании молодого и активного колясочника. В какие заведения Саше не попасть, а в каком баре все-таки есть мобильный пандус — в нашем материале.





Куда мы хотим сходить? T.G.I.Fridays, «Центральный», «МакДональдс», Grand cafe, Svodody.4, «Туманы», «Хинкальня», Paul.

«Заведение может взять 10% с вечерней выручки и сделать этот чертов пандус»

Саша называет свою жизненную позицию активной и считает, что все преграды — в головах у людей. У людей с инвалидностью — в том числе. Спрашиваю, а действительно ли в заведениях так нужны пандусы? Не секрет, что далеко не все ребята с ограниченными возможностями тусуются и в принципе бывают в модных заведениях. Саша качает головой.

— Ночью я могу спокойно проехать на красный сигнал светофора и не создам аварийную ситуацию, но я жду зеленый. Так и здесь. Должно просматриваться правило: мы либо инклюзивные, либо нет.



Саше очень нравятся лифты, которые находятся по обе стороны при выходе из метро «Октябрьская"/"Купаловская»

Для обеда Сашу устраивают, например, оба ресторана «Лидо», куда он может заехать самостоятельно.

— Во многие бары на Зыбицкой можно попасть без проблем. Вообще, у меня нет никаких ограничений: если мне интересно место, но оно недоступно, я все равно иду. Но я думаю, что если заведение зарабатывает, оно может взять 10% с вечерней выручки и сделать этот чертов пандус.

Однако смущает Сашу не только и не столько это.

— Если ты приезжаешь в заведение надолго, выпиваешь, и, учитывая, что после травмы у меня физиология такая, что ты не чувствуешь, когда хочешь в туалет, тебе нужно, чтобы он был близко. Чтобы не приходилось кричать: «Эй, несите меня снова в туалет». Это реально психологический дискомфорт, и, наверное, для меня это больше, чем отсутствие пандуса, влияет на то, что я куда-то не хожу: ты постоянно боишься оказаться в казусной ситуации.



Большинство летних террас тоже не оборудованы пандусами.

При этом, во многие туалеты в заведениях не попасть из-за узких проемов.

— Это очень распространенная проблема. Почти везде они 60 сантиметров, поэтому я заказывал себе узкую коляску, она у меня 58−59 см.

Последнее заведение общепита, где сделали пандус после обращения Саши, — KFC на Бобруйской.

— Я часто езжу в Лиду, возле KFC останавливается маршрутка, мне удобно было туда заходить. Но я стоял, смотрел, хотел попасть. Попросил ребят меня внести, что-то купил и оставил свое предложение. Выполнили.

T.G.I.Fridays

Наш рейд мы начинаем с этого заведения неспроста: до того как Саша «сломался», это было его любимое место. Сейчас его сюда «тягают», не отказывают. Так случилось и в этот раз: через пару минут, как мы попросили помощи у официантки, на крыльцо вышли двое парней. Но, говорит Саша, нужен как минимум еще один: чтобы взять коляску слева, справа и сзади.





— Я думаю, это как раз то заведение, которое может взять часть вечерней выручки и сделать пандус. Сейчас опишем эту проблему в книге замечаний и предложений, и, будем надеяться, она решится. К тому же, если оставлена запись, по закону на нее обязаны письменно ответить.

«Центральный»

В «Центральном» магазин закрыт на ремонт , работает лишь первый этаж, где есть еда и напитки. Как известно, этот отдел популярен у многих минчан . Не найдя в зале ни охранника, ни администратора, обращаемся к продавцу.





— Пока таких вопросов не возникало. У нас работает летнее кафе на улице, можно посидеть там. Может, вы сами что-то быстро купите, а ваш друг подождет? — вежливо предложили нам. — У нас старое еще здание, будет модернизация — мы обязательно все сделаем.

«МакДональдс»

Лестница в ресторан быстрого питания оказалась самой высокой из всех, где мы были в тот день. Здесь, говорит Саша, устанавливать пандус бессмысленно: нужен подъемник. Но на просьбу помочь реагируют сразу.





Буквально за минуту менеджер нашла троих сотрудников, которые были готовы поднять коляску Саши на руках.

— Ничего страшного, если мы поднимем его? Он не будет против? К нам часто приходят такие гости и мы поднимаем их на руках, если для них это не проблема.

Grand Cafe

С ресепшена заведения хорошо просматривается место, где мы стоим. Возможно, персоналу не хватило времени, чтобы нас заметить, поэтому вхожу и описываю ситуацию.





— Другого входа у нас нет. Мы втроем поможем?

В практически пустом заведении носильщики для Саши были найдены уже через 40 секунд.

Svobody.4

А вот в одном из популярных винных баров мобильный пандус нашелся. Обращение сделать конструкцию, по которой в бар можно заезжать на коляске, Саша оставил на странице бара в фейсбуке еще в мае. Позже встретил одного из управляющих и завел разговор об этом.

— Я стал предлагать варианты из дерева, но он спросил у меня: «А есть что-нибудь мобильное, что можно убирать?» Я загуглил «мобильные пандусы» и нашел — стоят они 200−250 долларов. Если покупать в России, получится еще дешевле.





Вопрос решился: в день нашего визита в баре появился мобильный пандус. Саша говорит, что нашу идею «протестировать» заведения на безбарьерную среду он не скрывал и накануне мог рассказать кому-то, кто связан с баром.

— Но я рад, что все так получилось, сделали же! Этот пандус складывается и убирается, но главное — это надежная конструкция. Если маленький угол наклона, то я могу заехать сам, если угол выше — нужно подтолкнуть, но с этим справится худенькая официантка и помощь троих мужиков не нужна.

«Туманы»

Во многие заведения на Зыбицкой, 6, к нашему удивлению, можно попасть на коляске. Пример тому — «Дэпо», Spirit bar, «4-4-2». У «Банок-бутылок» есть низкие столы, куда удобно пересесть из коляски, и даже пандус имеется. Если бы не одно «но»: между пандусом и входом стоит летняя барная стойка, поэтому «проезд» получается закрыт.





А вот в баре «Туманы» ситуация другая. Бармен с сожалением ответил, что войти в бар можно только преодолев две крутые лестницы вниз и по-другому никак. Но администратор бара был более оптимистичен.

— Конечно, ребята вам помогут, — не растерялся он. Но сразу предупредил: низких столов у них нет, в заведении две высокие барные стойки. — Думаю, в Минске ваш друг везде столкнется с подобной проблемой в барах. Стойка всегда делается на одном и том же уровне, чтобы на нее было удобно стоя облокачиваться. А коляска у вашего друга не поднимается вверх? Я видел такие.

Но коляска у Саши самая обычная. Двигаемся дальше.

«Хинкальня»

Пока Саша с фотографом ждут на улице, захожу внутрь. Первым делом у меня спрашивают, бронировали ли мы столик.



В новое заведение, которое работает всего неделю, тоже никак самому не попасть на коляске

— Мы приехали с другом, он на коляске, и хотели узнать: как нам к вам попасть? Не сейчас, а в будущем. Может, есть мобильный пандус?

— Нет, мы открылись неделю назад.

— И как вы решаете такие вопросы?

— Пока не приходилось их решать, извините, — администратор отвернулась и переключила внимание на другую посетительницу. Больше на меня внимания не обращали, мы поехали в другое заведение.

Paul

В «Поль» нам сразу предложили столик на улице: столы стоят прямо на тротуаре.

— Дело в том, что, если я буду сидеть у вас длительное время, я захочу в туалет. И что мне делать? — спрашивает Саша у официантки.

— Давайте, я посажу вас за столик, где… а. Извините. К сожалению, пока это не продумано.





По нашей просьбе на улицу выглянула администратор Анастасия. Она уверила, что вопрос безбарьерной среды для заведения актуален: приходит много мам с детьми в колясках. И после того, как мы показали конструкцию, приобретенную баром Svobody.4, честно призналась: ничего подобного раньше не видела. Но пообещала, что пандус в заведении обязательно появится.

«У нас люди сердобольные: они будут нести тебя через все ступеньки»

Молодой человек считает, что с безбарьерной средой есть два решения проблемы: ты либо жалуешься, либо общаешься.

— Первый вариант, это когда ты кричишь в пустоту: «Где пандус?», «Почему не сделали?» А второй — когда ищешь консенсус с руководством, объясняешь, почему он нужен. Как показывает практика, многие готовы решать проблему. Может, не сегодня. Может, через неделю или месяц. Но готовы.



На Зыбицкой, 6, можно попасть во многие бары

При этом, сравнивает Саша, за границей ситуация немного другая. И, что интересно, таскать коляску там будут не так охотно.

— Возьмем для примера станцию метро в Лондоне или Гамбурге. Если она не оборудована специальными спусками, но если ты попросишь троих полицейских занести тебя, они откажут тебе стопроцентно. Покажут карту, на которой обозначены станции с лифтом, и попросят ехать туда. У нас же люди сердобольные: они будут тебя нести через все ступеньки вообще без проблем. Для кого-то это некомфортно, для кого-то — комфортно. Но вопрос в том, что тебе не откажут.





Напоследок Саша рассказывает о своем новом проекте в сфере общепита «инклюзивный бариста».

— Я заметил, что в последнее время открывается много кофеен. Только в Лиде открылось три. Большинство людей на колясках не трудоустроены, точнее, трудоустроены только те, кто хорошо работает на компьютере. Но им нужно как-то социализироваться. Я узнал о такой профессии, как бариста, и подумал: почему нет. Попробовал сам варить кофе на разных кофемашинах, и все отлично. Написал проект по обучению и, начиная с сентября, в пяти областях Беларуси буду обучать этой профессии колясочников.

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