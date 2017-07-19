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Падение полуприцепа на белоруса в Германии попало на видео
20.07.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Необычное происшествие произошло в конце июня. Мужчина, на которого повалился полуприцеп, оказался гражданином Беларуси, сотрудником ООО "Автопромснаб".
Мужчина выжил, однако получил травмы и был госпитализирован в больницу города Магдебурга, где перенес ряд операций, позже его перевезли в Минск.
В компании-перевозчике Sputnik подтвердили, что пострадавшим является их работник. Мужчина находится на лечении в белорусской столице, руководство оказывает необходимую помощь своему сотруднику.
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Сильный ветер опрокинул фуру на стоявшего рядом мужчину. Смотрите кадры инцидента, который произошел в Германии.
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