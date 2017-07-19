ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня перевыполнила план по автовыпуску транзитных товаров

20.07.2017 12:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Таможня перевыполнила план по автовыпуску транзитных товаров

фото: M.ikrim.net

За первое полугодие 2017 г. количество транзитных товаров, выпущенных в автоматическом режиме, превысило прогнозный показатель на текущий год более чем в два раза.

Сегодня в эксперименте по помещению товаров, перемещаемых автомобильным транспортом, под процедуру таможенного транзита в автоматическом режиме участвуют 11 субъектов хозяйствования, пояснили в Таможенном комитете.

Так, среднее время нахождения транспортного средства на территории пункта пропуска  при оформлении таких товаров составляет менее 30 минут.

Если за 6 месяцев 2016 г. только 1% товаров был помещен под данную процедуру в режиме автовыпуска, то за аналогичный период 2017 г. подобным образом оформлено более 8,5% партий товаров. Следует отметить, данный показатель уже более чем в два раза превысил прогнозный на текущий год, который определен стратегией развития таможенных органов.

Автовыпуск транзитных товаров осуществляется с использованием информационных технологий без участия должностных лиц таможенных органов. В качестве декларантов таможенной процедуры таможенного транзита определены лица, обладающие статусом уполномоченного экономического оператора или таможенного перевозчика. Согласно  Технологии, в данном эксперименте участвуют товары, таможенным органом назначения которых является таможенный орган Беларуси. Также в отношении таких товаров не должны быть установлены запреты и ограничения, подлежащие соблюдению при перемещении через таможенную границу ЕАЭС. До размещения данной категории товаров в зоне таможенного контроля необходимо подать электронную транзитную декларацию через национальную автоматизированную систему электронного декларирования.

Данное нововведение позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на осуществление таможенных формальностей.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За первое полугодие 2017 г. количество транзитных товаров, выпущенных в автоматическом режиме, превысило прогнозный показатель на текущий год более чем в два раза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный отец из Бреста вез двоих детей и жену в аквапарк и превысил скорость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика