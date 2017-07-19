Туристы в Кремле - от 1950-х до наших дней

До Октябрьской революции доступ в Кремль был свободным, а в 1918 году сюда переехало советское правительство — в дворцовых залах расположились кухни, в Грановитой палате открыли столовую, а в монастырях — спортзал и больницу. С 1929 по 1955 год посетителей сюда не пускали — только по службе. В эти годы были снесены многие архитектурные и исторические памятники.

Сегодня музейный комплекс "Московский Кремль" включает в себя Оружейную палату и архитектурный ансамбль Соборной площади, в который входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольня Ивана Великого, а также выставочные залы в Успенской звоннице и Патриарших палатах.

Каждый день, кроме четверга, музеи Кремля открыты для посетителей.