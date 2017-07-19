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Туристы в Кремле - от 1950-х до наших дней
20.07.2017 12:55 — Разное | Sputnik Беларусь
До Октябрьской революции доступ в Кремль был свободным, а в 1918 году сюда переехало советское правительство — в дворцовых залах расположились кухни, в Грановитой палате открыли столовую, а в монастырях — спортзал и больницу. С 1929 по 1955 год посетителей сюда не пускали — только по службе. В эти годы были снесены многие архитектурные и исторические памятники.
Сегодня музейный комплекс "Московский Кремль" включает в себя Оружейную палату и архитектурный ансамбль Соборной площади, в который входят Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольня Ивана Великого, а также выставочные залы в Успенской звоннице и Патриарших палатах.
Каждый день, кроме четверга, музеи Кремля открыты для посетителей.
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20 июля 1955 года Московский Кремль распахнул свои двери для посетителей после тридцатилетнего перерыва.
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