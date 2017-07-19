Звезды дрифта соберутся на ночную гонку под Минском

МИНСК, 20 июля — Sputnik. Ночная гонка #DriftLogoisk17 станет финалом III этапа Чемпионата Беларуси по дрифтигу, перед спортсменами будет стоять сложная и опасная задача — пройти конфигурацию трассы максимально близко к сопернику.



© Sputnik / Александр Шурмелев Кубок стран Восточной Европы по дрифтингу прошел в Минске

Специальным гостем #DriftLogoisk17 станет судья Formula Drift USA Райан Лантейн.

"Благодаря ландшафту горнолыжного комплекса Логойск зрители безопасно располагаются прямо у трассы", — сообщили Sputnik организаторы Чемпионата страны

Гости шоу также смогут принять участие в экстремальных заездах, для них придумали специальную программу — "дрифт-такси". В рамках нее любой желающий сможет прокатиться по трассе с профессиональным пилотом.

Дрифтинг — специальная техника прохождения поворотов, когда пилот специально отправляет машину в занос. На соревнованиях судьи оценивают не только скорость, угол заноса и траекторию, но также зрелищность прохождения трассы. Таким образом, победа в гонке будет зависеть не от мощности машины, а исключительно от профессионализма и хладнокровия водителя.