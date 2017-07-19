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Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь – между Грузией и Арменией

20.07.2017 12:56 — Разное | Ежедневник  
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Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь – между Грузией и Арменией

В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.

Как сообщает Thinktanks.by, телеканал «Настоящее время» изучил, сколько по статистике зарабатывают в постсоветских странах сегодня и на основании этого составил рейтинг. Любопытно, что самая высокая и самая низкая средние зарплаты в государствах бывшего СССР отличаются больше чем в 10 раз.

Как показывает рейтинг, самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии - 1 313 долларов.

На второй и третьей позиции соседи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.

Россия, которая считается самой богатой в регионе, занимает в данном списке лишь 4-е место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.

Далее в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и  Грузия – с аналогичным показателем в 413 долларов.

Беларусь расположилась в середине рейтинга и занимает 7-ю позицию со средней з/п в 402 доллара. То есть до средней эстонской зарплаты белорусам надо трудиться три месяца.  

Впрочем, остальным среднестатистическим гражданам бывших советских республикам это придется делать еще дольше. Ведь средние заплаты в  

Армении – 397 долларов, в Азербайджане – 299 долларов, в Молдове – 288 долларов, в Кыргызстане – 204 доллара, в Туркменистане – 198 долларов, в Узбекистане – 177 долларов.

Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты людей составляют 120 долларов.

Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь – между Грузией и Арменией

 
 
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В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.

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