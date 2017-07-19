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Рейтинг зарплат стран бывшего СССР: Беларусь – между Грузией и Арменией
20.07.2017 12:56 — Разное | Ежедневник
В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.
Как сообщает
Как показывает рейтинг, самая высокая средняя зарплата из бывших стран СССР в Эстонии - 1 313 долларов.
На второй и третьей позиции соседи Беларуси: Латвия со средней зарплатой в 1009 долларов и Литва со средней зарплатой 903 доллара.
Россия, которая считается самой богатой в регионе, занимает в данном списке лишь 4-е место, обеспечивая своим гражданам средний заработок 657 долларов.
Далее в рейтинге следуют Казахстан со средней зарплатой 432 доллара и Грузия – с аналогичным показателем в 413 долларов.
Беларусь расположилась в середине рейтинга и занимает 7-ю позицию со средней з/п в 402 доллара. То есть до средней эстонской зарплаты белорусам надо трудиться три месяца.
Впрочем, остальным среднестатистическим гражданам бывших советских республикам это придется делать еще дольше. Ведь средние заплаты в
Армении – 397 долларов, в Азербайджане – 299 долларов, в Молдове – 288 долларов, в Кыргызстане – 204 доллара, в Туркменистане – 198 долларов, в Узбекистане – 177 долларов.
Аутсайдером постсоветского пространства по средним заработкам является Таджикистан. Там зарплаты людей составляют 120 долларов.
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В рейтинге средних зарплат стран бывшего Советского Союза лидирует маленькая, но, как оказывается, богатая Эстония.
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