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В Беларусь идет жара
20.07.2017 12:51 — Разное | Ежедневник
фото: Dolmedia.ru
До 30 градусов тепла и грозы ожидаются 21 июля по южной половине Беларуси.
Об этом сообщили
21 июля будет переменная облачность. Преимущественно по южной половине республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью будет неустойчивый, днем северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по северу до 18 градусов по югу страны. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов, по югу Брестской и Гомельской областей - до 28-30 градусов тепла.
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До 30 градусов тепла и грозы ожидаются 21 июля по южной половине Беларуси.
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