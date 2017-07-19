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В Беларусь идет жара

20.07.2017 12:51 — Разное | Ежедневник  
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В Беларусь идет жара

фото: Dolmedia.ru

До 30 градусов тепла и грозы ожидаются 21 июля по южной половине Беларуси.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

21 июля будет переменная облачность. Преимущественно по южной половине республики ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью будет неустойчивый, днем северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 8 градусов по северу до 18 градусов по югу страны. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов, по югу Брестской и Гомельской областей - до 28-30 градусов тепла.


 
 
 
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До 30 градусов тепла и грозы ожидаются 21 июля по южной половине Беларуси.

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