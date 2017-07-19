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В Сеть попали "живые" фото задней панели iPhone 8
До официального анонса нового поколения iPhone более месяца, но «утечки» касательно внешнего вида и характеристик гаджета появляются все чаще. Сегодня в Сети
На фотографии запечатлена задняя панель устройства, в которой проделано небольшое отверстие под сканер отпечатков пальцев. Это противоречит более ранней информации, согласно которой датчик отпечатков должен быть встроен прямо в дисплей аппарата. Кроме того, на фото корпус изготовлен из металла. Но в этом случае производителю вряд ли удастся внедрить технологию беспроводной зарядки.
Также не исключено, что сканер отпечатков
Напомним, смартфон, скорее всего, получит безрамочный дисплей с диагональю в 5,8 дюймов и соотношением сторон 18:9. У него также не будет физической клавиши Home. Презентация новинки должна состояться в сентябре.
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На фотографии запечатлена задняя панель устройства, в которой проделано небольшое отверстие под сканер отпечатков пальцев.
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