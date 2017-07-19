До официального анонса нового поколения iPhone более месяца, но «утечки» касательно внешнего вида и характеристик гаджета появляются все чаще. Сегодня в Сети опубликовали «живой» снимок задней панели смартфона, который раскрывает информацию о расположении сканера отпечатков пальцев.



Изображение: pocket-lint.com

На фотографии запечатлена задняя панель устройства, в которой проделано небольшое отверстие под сканер отпечатков пальцев. Это противоречит более ранней информации, согласно которой датчик отпечатков должен быть встроен прямо в дисплей аппарата. Кроме того, на фото корпус изготовлен из металла. Но в этом случае производителю вряд ли удастся внедрить технологию беспроводной зарядки.

Также не исключено, что сканер отпечатков поместят в немного увеличенную клавишу питания на правом боку смартфона. Подобный прием уже достаточно давно используется компанией Sony в устройствах серии Xperia.

Напомним, смартфон, скорее всего, получит безрамочный дисплей с диагональю в 5,8 дюймов и соотношением сторон 18:9. У него также не будет физической клавиши Home. Презентация новинки должна состояться в сентябре.