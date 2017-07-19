Личный опыт. Как я попытался сэкономить на отмене роуминга в Европе

В разгар отпускного сезона нас постигла благая весть — роуминга в Европе больше нет. Казалось бы для белорусов тут мало радости, ведь в Евросоюзе мы не состоим, а родные операторы даже не думают снижать расценки на звонки и интернет за рубежом. Однако в теории никто не мешает вам купить дешевую симку в Литве или Польше и пользоваться ей, например, во время поездок в Испанию или Италию. Рассказываю, как я пытался купить SIM-карту для отпуска в Литве.

В Литве — три сотовых оператора — Telia, Bite и Tele2. Точки продаж и подключения удобно расположены неподалеку друг от друга в местном центре притяжения белорусов — торговом центре Akropolis, куда я и направился с вокзала.

Tele2

Салон Tele2 встречает вас монитором записи на электронную очередь, на котором есть только литовский язык (очевидно, они не ждут иностранцев).





Нажав на «privatus klientas», через минут пять попадаю к молодому человеку, прекрасно говорящему по-английски:

— Да, у нас действительно отменили роуминг, но у нас есть только один тариф для иностранцев на таких условиях — из препейд-линейки Pildyk («пилдик»). За 4 евро на 7 дней вы получаете 50 минут звонков, 50 SMS и 300 МБ интернета. Когда приедете в нужную страну, просто активируйте карточку USSD-кодом.





Звонки и SMS по Евросоюзу мне не нужны, а интернета хотелось бы больше. 300 МБ с моим активным использованием хватит максимум на 2−3 дня.

Плюс в том, что вы можете пополнить счет и реактивировать пакет до истечения 7-дневного срока. Т.е. вы можете получить неограниченное количество 300 МБ пакетов, каждый из которых обойдется вам в 4 евро.

Самое обидное, что в линейке Pildyk есть гораздо более дешевые пакеты интернета — например, 1,5 ГБ за 3 евро, однако этот трафик можно расходовать только внутри страны.

Telia и Bite

К сожалению, со следующими двумя операторами ситуация оказалась еще плачевнее.





В Telia менеджер подсказал, что для евророуминга мы обязательно должны подключиться на контрактный тарифный план (с абонентской платой), а раз мы не граждане Литвы, то обязательно внести залог — 120 евро. Разумеется, ни о какой выгоде здесь не может быть и речи.

В Bite консультант нам предложил нечто похожее. Здесь, помимо залога, мы должны пользоваться контрактом не менее 4 месяцев, причем больше половины этого срока находиться в Литве. Условия самого тарифа неплохие, но для его использования нам придется перебраться в Вильнюс.





Что и следовало доказать

Наивные мечты о дешевой симке для поездок по Европе были разрушены суровой реальностью. И ведь всё логично — если в Литве/Польше/Латвии начнут продаваться SIM-карты по 5 евро с 2 ГБ трафика, их просто начнут скупать предприимчивые люди и продавать в «дорогих» странах вроде Испании, где за 1 ГБ вы сейчас отдадите 10−15 евро.

В итоге понесут убытки как литовские операторы (дорогие роуминговые взаиморасчеты лягут им на плечи), так и операторы других стран — никто не будет пользоваться их услугами, покупая дешевые симки в других странах. Дальнейшее развитие событий легко предугадать — в Литве (Латвии, Польше и т.д.) цены вырастут, за что операторам не скажут спасибо уже местные жители.

Поэтому всё как есть — роуминг в Европе отменен, но в полной мере этим могут воспользоваться лишь жители Евросоюза с операторскими контрактами в своих странах. Ну, а белорусам по-прежнему выгодно покупать SIM-карты там, куда они приезжают отдыхать. Хотя вчера появилась надежда, что к 2020 году в этом направлении произойдет хоть какой-то сдвиг .

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