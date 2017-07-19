Успокоительный прогноз от астролога Василины Мицкевич

Нынешнее лето продолжает испытывать белорусов прохладной погодой, что побуждает к внимательному изучению климатических явлений. Впрочем, метеопрогнозы не всегда отличаются высокой точностью, мы решили поговорить об этом с экспертом в области планетарных проекций, специалисту по геоклиматическим явлениям, астрологом Василиной Мицкевич. Еще в январе она предсказала, что нынешнее лето теплом нас не порадует, что, в свою очередь, может сказаться и на урожае.

Успокоительный прогноз от Василины Мицкевич /

Итак, хотя макушка лета уже миновала, отчаиваться нет повода — нас еще ожидают теплые деньки.

"Затяжной холодный период заканчивается, лето нас еще порадует, а вот прогноз на неурожай так и остается, лишь теплая осень сможет нам помочь урожай дособрать, особенно хорошо должна уродиться капуста. Кстати, стоит ожидать "урожай" на детей. Могут рождаться в большом количестве двойни и тройни", — прогнозирует астролог.

Что впоследствии произойдет с Йелоустонским супервулканом, течением Гольфстрим и каких сюрпризов нам ожидать от климата Зелмли в ближайшее время, астролог Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь.