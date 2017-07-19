ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Успокоительный прогноз от астролога Василины Мицкевич

20.07.2017 13:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Нынешнее лето продолжает испытывать белорусов прохладной погодой, что побуждает к внимательному изучению климатических явлений. Впрочем, метеопрогнозы не всегда отличаются высокой точностью, мы решили поговорить об этом с экспертом в области планетарных проекций, специалисту по геоклиматическим явлениям, астрологом Василиной Мицкевич. Еще в январе она предсказала, что нынешнее лето теплом нас не порадует, что, в свою очередь, может сказаться и на урожае.

Итак, хотя макушка лета уже миновала, отчаиваться нет повода — нас еще ожидают теплые деньки.

"Затяжной холодный период заканчивается, лето нас еще порадует, а вот прогноз на неурожай так и остается, лишь теплая осень сможет нам помочь урожай дособрать, особенно хорошо должна уродиться капуста. Кстати, стоит ожидать "урожай" на детей. Могут рождаться в большом количестве двойни и тройни", — прогнозирует астролог.

Что впоследствии произойдет с Йелоустонским супервулканом, течением Гольфстрим и каких сюрпризов нам ожидать от климата Зелмли в ближайшее время, астролог Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астролог Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik о климатических явлениях, видах на урожай и судьбе Йелоустонского супервулкана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Личный опыт. Как я попытался сэкономить на отмене роуминга в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика