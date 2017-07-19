В Беларуси будут приняты меры по повышению прозрачности госзакупок

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О планах по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок сообщил глава управления Департамента финансовых расследований КГК Вячеслав Андрухов перед началом международного семинара TAIEX, организованного совместно с Европейской комиссией.

20-21 июля в Минске проходит международный семинар по вопросам сотрудничества в борьбе с коррупцией и преступлениями в экономической сфере, организованный Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и Европейской комиссией в рамках программы TAIEX.

Евросоюз в семинаре представляют эксперты из Бельгии, Литвы, Польши и Финляндии. Иностранные представители расскажут о способах и методах борьбы с экономическими преступлениями и противодействии коррупционным проявлениям в странах Евросоюза, практическом опыте работы по данному направлению, сообщили в КГК.

Со стороны Беларуси в мероприятии участвуют руководители органов финансовых расследований во главе с заместителем Председателя Комитета госконтроля – директором Департамента финансовых расследований Игорем Маршаловым. В семинаре также принимают участие представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Основная цель семинара – обмен опытом и знаниями в области борьбы с коррупцией в экономической сфере. При этом основной акцент сделан на минимизацию коррупционных рисков при проведении закупок товаров, работ и услуг за счет государственных средств. Именно эта деятельность рассматривается органами финансовых расследований в качестве одной из наиболее подверженных коррупции в экономической сфере.

Исходя из практики работы финансовой милиции, наиболее часто встречающимся проявлениями коррупции в сфере госзакупок является незаконное ограничение доступа лиц к участию в процедуре закупки с тем, чтобы создать условия для заключения договора с заранее выбранной организацией, а также искуственное занижение участником торгов цены с последующим ее повышением, после того как он был объявлен победителем, путем заключения дополнительных соглашений к договору.

В текущем году ДФР Комитета госконтроля предотвратил ущерб в размере свыше 1 млн рублей, который мог быть нанесен экономическим интересам государства, сообщил Андрухов.

"Нарушения в сфере госзакупок, которые выявляются в Беларуси, типичны и для других стран СНГ, Евросоюза. Наряду с прозрачностью системы, профилактикой и пресечением коррупционных преступлений, наказанием за их совершение необходима честная и здоровая конкуренция в бизнес-среде", - цитирует Андрухова БЕЛТА .

