Белорусские гонщики благополучно преодолели сокращенный вдвое 11-й этап ралли-рейда «Шелковый путь - 2017». Лидер команды Сергей Вязович показал шестое время, рассказали в команде «МАЗ-СПОРТавто».





Спецучасток 11-го этапа должен был стать самым продолжительным (гонщики готовились к марш-броску на 489 км). Однако организаторы отменили первый отрезок, решив не пылить по заповедным для Китая местам вдоль гор Циляньшаня. В итоге экипажи состязались на широких песчаных «дорогах» в каньонах.

Белорусы преодолели спецучасток без сюрпризов. Сергей Вязович, стартовав с неудачной позиции, искусно обогнал впереди идущие экипажи (и даже победителя прошлогоднего «Дакара» Жерара де Роя) и в результате показал шестое время — почти 2 часа 34 минуты. На отдельных отрезках МАЗ мчался на максимально разрешенной организаторами скорости — 140 км/ч. Его отставание от победителя этапа — чеха Мартина Коломы на Tatra — составило 4 минуты. В общем зачете экипаж сохраняет седьмую позицию, проигрывая лидеру гонки — россиянину Дмитрию Сотникову — около 5 часов 58 минут.





МАЗ Алексея Вишневского пришел к финишу девятым, отстав от лучшего результата на 7 минут. В турнирной таблице гонщики сместили с восьмого места голландца Тона ван Генугтена на Iveco. Дмитрию Сотникову белорусский экипаж проигрывает 8 часов 31 минуту.





Александр Василевский показал 11-е время — 2 часа 49 минут, проиграв победителю этапа порядка 20 минут. В генеральной классификации экипаж идет десятым с отставанием в 9 часов 40 минут.

«Заезд сложился неплохо для команды в целом и для нашего экипажа в частности. Сначала пришлось объезжать других гонщиков на извилистой горной дороге, из-за чего сложно было набрать высокий темп. Вторую часть пути ехали уже со скоростью 140 км/ч и даже обогнали Жерара де Роя. Мазовская техника вела себя выше всяких похвал — всё работало безотказно, несмотря на суровые условия», — отметил руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.





Спецучасток 12-го этапа протянется на 255 км и обещает стать одним из самых трудных. Экипажам предстоит не только проехать гигантские дюны, но и показать высокий пилотаж на скоростной трассе, чередующейся с полным бездорожьем.

Ралли-рейд «Шелковый путь - 2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».