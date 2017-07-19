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Баскетболисты сборной Беларуси дважды проиграли на турнире в Китае

20.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты национальной сборной Беларуси потерпели два поражения на старте турнира Atlas Challenge в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче подопечные Александра Крутикова в упорной борьбе уступили китайским баскетболистам с разницей в 3 очка — 72:75. Самым результативным в составе белорусов стал Евгений Белянков, набравший 12 очков, у Артема Параховского на балл меньше, Вячеслав Корж набрал 10 очков.

Встречу против команды Ирана белорусы проиграли с разницей в 11 очков — 73:84. Лидером атак у проигравших был Виталий Лютыч, в активе которого 23 очка, по 13 баллов набрали Александр Кудрявцев и Артем Параховский.

Сегодня в заключительном поединке предварительной группы «А» сборная Беларуси встретится с украинцами.

После завершения группового этапа по две лучшие команды из каждого квартета 22 июля сыграют в полуфиналах, а 23 июля состоятся стыковые встречи за итоговые места.

Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) тем временем неудачно провели первый этап чемпионата Европы в дивизионе «В», который проходит в румынской Ораде. Подопечные Георгия Кондрусевича в предварительной группе «А» сначала победили сверстников из Армении 67:56, затем проиграли командам Польши — 45:76, Бельгии — 71:80 и Финляндии — 68:113.

Заняв 4-е место, белорусы потеряли шансы продолжить борьбу за выход в элитный дивизион и примут участие в турнире за 9−16-е места. Первым соперником белорусов 21 июля будет команда Нидерландов. Борьбу за 3 путевки в дивизион «А» молодежного континентального первенства продолжат пары четвертьфиналистов: Польша — Великобритания, Хорватия — Грузия, Румыния — Португалия, Россия — Бельгия.

Турнир финиширует 23 июля.

 
 
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Баскетболисты национальной сборной Беларуси потерпели два поражения на старте турнира Atlas Challenge в китайском Сучжоу.

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