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Уходят из строительства, но идут в образование. В Беларуси второй год подряд снижается число ИП

20.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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На начало года в Беларуси было почти 236 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщает Белстат. Это практически на 4,8 тысячи меньше, чем годом ранее. Число ипэшников сокращается уже второй год подряд.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Напомним, за 2015 год число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 8171 человек.

В прошлом году число ИП выросло в Минске — до 71 245 человек (на 1818 человек больше) и Минской области — до 36 245 человек (на 372 человека больше). В остальных регионах количество индивидуальных предпринимателей за 2016 год сократилось.

Больше всего ИП занято в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов — 89 037 человек. Транспортной деятельностью, складированием, почтовой и курьерской деятельностью занимались 28 172 ИП, а профессиональной, научной и технической деятельностью — 24 968 человек.

Поубавилось в прошлом году ипэшников в строительстве — до 21 527 ИП (-2208 человек) и промышленности — до 12 313 ИП (-114 человек). Зато их стало чуть больше в образовании — 4001 человек (+850 ИП за год).

При этом за прошлый год выросло число наемных работников, которые трудятся у ИП. На начало этого года их было 46,9 тысячи человек. Это на 6,2 тысячи больше, чем годом ранее.

Увеличивается и выручка индивидуальных предпринимателей от реализации продукции, товаров, работ, услуг. В прошлом году ИП выручили 6,8 миллиарда рублей, годом ранее — 6,11 миллиарда.

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Теги: Минск
 
 
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На начало года в Беларуси было почти 236 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это практически на 4,8 тысячи меньше, чем годом ранее.

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