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Белорусский завод «Могилевлифтмаш», один из крупных поставщиков лифтового оборудования на российский рынок, планирует создать собственную производственную площадку в Петербурге.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Могилевлифтмаш» построит завод в Санкт-Петербурге Белорусский завод «Могилевлифтмаш», один из крупных поставщиков лифтового оборудования на российский рынок, планирует создать собственную производственную...

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на комитет по промышленной политике и инновациям Смольного, реализацией проекта будет заниматься ООО «МЛМ Невский лифт» — совместное предприятие могилевского завода и ООО «МЛМ Нева Трейд». Последнее, как ранее писал РБК Петербург, является крупным получателем госзаказов в рамках городской программы капремонта и замены лифтов в Петербурге.Производственная площадка будет создаваться в поселке Металлострой на участке площадью 4,2 га. Завершить строительство завода, плановая мощность которого — около 3 тыс. лифтов в год, предполагается к 2019 году.