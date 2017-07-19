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Проходные баллы в вузы выросли, IT-специальности бьют рекорды

20.07.2017 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Проходные баллы в вузы выросли, IT-специальности бьют рекорды

фото: Restoring-donbass.com

Высшие учебные заведения Беларуси завершили прием документов на бюджет. Уже на стадии подведения предварительных итогов стало ясно, что проходные баллы в этом году выросли практически на все специальности.

Самыми популярными, по словам ответственного секретаря приемной комиссии БГУ Вячеслава Молофеева, стали специальности факультета прикладной математики и информатики и химико-биологического профиля. Также одним из наиболее  востребованных остается факультет международных отношений. Проходные баллы выросли почти на 50 пунктов, передает «СБ». 

Рекордный рост популярности демонстрируют все специальности Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Три топовых специальности - «информатика и технологии программирования» факультета компьютерных систем и сетей (предварительный проходной балл 380 против 373 в прошлом году); «программное обеспечение информационных технологий» того же факультета (371 против 363); «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» факультета информационных технологий и управления (370).

В Белорусском государственном технологическом университете также лидируют IT-спе­циаль­­ности. Самый большой конкурс на программное обеспечение информационных технологий (305 баллов против 289 в прошлом году).

 
 
 
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Высшие учебные заведения Беларуси завершили прием документов на бюджет. Уже на стадии подведения предварительных итогов стало ясно, что проходные баллы в этом...

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