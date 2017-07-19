Сборная Беларуси по плаванию выступит сильнейшим составом на ЧМ в Венгрии

Сборная Беларуси по плаванию выступит сильнейшим составом на чемпионате мира в Будапеште, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации плавания.

В состав на главный старт сезона включены ведущие атлеты: призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Александра Герасименя, Илья Шиманович, Павел Санкович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Виктор Стаселович, Егор Додолев, Юлия Хитрая, Артем Мачекин, Антон Латкин и Виктор Красочко.

Заключительный этап подготовки к старту белорусские пловцы провели в Венгрии. По словам главного тренера сборной Натальи Шоломицкой, подготовка прошла успешно, наставники рассчитывают на высокие результаты своих подопечных.

На прошлом мировом форуме в 2015 году в Казани белорусские пловцы остались без наград. Единственной наградой белорусов на том ЧМ по водным видам спорта стала бронзовая медаль в хай-дайвинге (прыжки с 20-метровой вышки) Яны Нестеровой.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в 17-й раз, первые награды разыграны уже в прыжках в воду, определяют сильнейших сборные по водному поло.

Турнир пловцов стартует 23 июля. В современном спортивном комплексе Dagaly Swimming Complex, построенном на берегу Дуная за полтора года и открытом 19 апреля 2017 года, до 30 июля будет разыграно 42 комплекта наград.

Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в городе Кванджу (Южная Корея) в 2019 году.