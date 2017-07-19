В Германии ураганный ветер перевернул фуру на белорусского водителя

Страшный случай произошел недалеко от Берлина, а кадры случившегося зафиксировали камеры видеонаблюдения, а потом опубликовали в интернете, сообщает портал « Оперативные вести ».

Происшествие было зафиксировано в конце июня на стоянке грузовиков недалеко от Берлина. Водитель фуры из Беларуси зачехлял тент полуприцепа, когда резко ухудшились погодные условия и начался ураган. Ураган был такой силы, что сдвинул с места большой металлический контейнер для мусора. Сильный порыв ветра повалил фуру, и она упала прямо на мужчину.

Сразу после инцидента к дальнобойщику на помощь пришли коллеги, которые помогли ему выбраться из-под тента, уложили его на носилки и вызвали медиков. В больнице у мужчины диагностировали переломы таза и ребер. После непродолжительного лечения в немецкой клинике водителя на спецавтомобиле доставили в Беларусь. На данный момент его жизнь вне опасности.