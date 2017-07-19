В выходные до Паланги можно добраться только в объезд

В связи с проведением ралли ENEOS 1006 км на пересечении дорог Паланга — Кретинга — Клайпеда до 23 июля будут закрыты участки дорог Клайпеда — Лиепая и Шяуляй— Паланга, сообщает Delfi.lt .



V.Pilkausko nuotr.

До 3.00 23 июля будет закрыта дорога Клайпеда — Лиепая на участке от поворота на Немирсету до виадука. На дороге Шяуляй — Паланга будет закрыт виадук через дорогу Клайпеда — Лиепая.

Объездные дороги:

В Палангу по дороге Клайпеда — Лиепая можно проехать через Немирсету и Клайпедское шоссе.

В Клайпеду из Лиепаи можно проехать только по «старой дороге» через Палангу по Клайпедскому шоссе, далее в сторону Немирсеты и на дорогу Клайпеда — Лиепая.

Из Кретинги в Палангу по дороге Шяуляй — Паланга перед виадуком по знакам нужно повернуть направо и ехать в направлении Швянтои по дороге Клайпеда — Лиепая. На перекрестке с дорогой Паланга — Луздининкай надо повернуть налево и ехать в Палангу. Из Паланги в Кретинку ехать по той же дороге.

Во всех случаях водители должны следить за дорожными знаками и выполнять требования полиции.