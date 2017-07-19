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В выходные до Паланги можно добраться только в объезд
В связи с проведением ралли ENEOS 1006 км на пересечении дорог Паланга — Кретинга — Клайпеда до 23 июля будут закрыты участки дорог Клайпеда — Лиепая и Шяуляй— Паланга, сообщает
До 3.00 23 июля будет закрыта дорога Клайпеда — Лиепая на участке от поворота на Немирсету до виадука. На дороге Шяуляй — Паланга будет закрыт виадук через дорогу Клайпеда — Лиепая.
Объездные дороги:
Во всех случаях водители должны следить за дорожными знаками и выполнять требования полиции.
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В связи с проведением ралли ENEOS 1006 км на пересечении дорог Паланга - Кретинга - Клайпеда до 23 июля будут закрыты участки дорог Клайпеда - Лиепая и Шяуляй- Паланга.
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