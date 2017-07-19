Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую часть четверга из-за гроз

МИНСК, 20 июл – Sputnik. Сильные грозы с ливнями и градом ожидаются в Беларуси во второй половине четверга 20 июля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Долгожданное потепление наконец пришло в страну, однако синоптики предупредили, что жаркая погода будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами.

" Сегодня до 21:00 на большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах, вероятность которых сохранится до 22:00, ветер будет усиливаться до шквалистого.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси на указанное время объявлен оранжевый, предпоследний, уровень опасности.