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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую часть четверга из-за гроз

20.07.2017 14:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл – Sputnik. Сильные грозы с ливнями и градом ожидаются в Беларуси во второй половине четверга 20 июля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторую часть четверга из-за гроз
© Pixabay
Синоптики обещают в ближайшие дни жаркую, но дождливую погоду

Долгожданное потепление наконец пришло в страну, однако синоптики предупредили, что жаркая погода будет сопровождаться кратковременными осадками и местами грозами.

" Сегодня до 21:00 на большей части Беларуси ожидаются грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что при грозах, вероятность которых сохранится до 22:00, ветер будет усиливаться до шквалистого.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Беларуси на указанное время объявлен оранжевый, предпоследний, уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики предупреждают, что вероятность гроз и ливней сохранится в стране до 22:00 четверга.

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