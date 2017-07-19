Две белоруски заявлены в основную сетку US Open

Опубликованы заявочные листы заключительного в сезоне турнира «Большого шлема» — открытого чемпионата США (US Open).



Виктория Азаренко и Александра Саснович. Фото: vk.com/vika_azarenka

Среди участниц, получивших допуск в основную сетку женского одиночного разряда, две белоруски — Виктория Азаренко (№ 201 рейтинга WTA) и Александра Саснович (№ 100).

Вернувшаяся на корт после рождения сына Виктория Азаренко получила приглашение в основную сетку благодаря защищенному рейтингу. Всего в заявке 99 спортсменок из топ-105 мирового рейтинга. Из-за беременности в Нью-Йорке не сыграет 6-кратная победительница US Open Серена Уильямс.

Отбывшая дисквалификацию за мельдоний россиянка Мария Шарапова, занимающая 171-е место в рейтинге WTA, включена в список участниц квалификации и сможет выступить в основной сетке либо в случае получения Wild Card, либо если преодолеет сито отборочного турнира.

Виктория Азаренко 10 раз выступала на открытом чемпионате США, ее лучшими достижениями здесь являются два выхода в финал (2012, 2013), где она проиграла Серене Уильямс.

Александра Саснович прежде два раза выступала на US Open, лучший результат — выход во 2-й раунд в 2014 году.

С квалификации женского одиночного разряда US Open-2017 готовятся стартовать белоруски Арина Соболенко (№ 120) и Ольга Говорцова (№ 144).

Соревнования на кортах Flushing Meadows в Нью-Йорке стартуют 28 августа.

С нынешнего года US Open стал первым турниром с призовым фондом более 50 миллионов долларов — это рекорд в истории теннисных турниров.

Общий призовой фонд US Open составит 50,4 миллиона долларов (в прошлом — 46,3 миллиона).

Победители одиночных разрядов получат по 3,7 миллиона долларов призовых (год назад — 3,5 миллиона). Победители парного турнира заработают по 675 тысяч долларов. Призовой фонд квалификационного турнира увеличен почти в полтора раза и составит более 2,9 миллиона долларов.

До старта в открытом чемпионате США Виктория Азаренко выступит на турнире серии «Премьер» в американском Стэнфорде (31 июля — 6 августа).