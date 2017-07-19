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Белорусского министра культуры наказала Генпрокуратура
По итогам проверки деятельности ИП на объектах историко-культурного наследия Генеральная прокуратура Беларуси выяснилось, что предприниматели не отчисляли 5% прибыли на восстановление исторических сооружений, как это предписано указом президента.
В основном эти предприниматели арендуют помещения, входящие в список историко-культурного наследия. Кроме вышеуказанных нарушений Генпрокуратура обнаружила, что на фасадах этих зданий установлены трубы, кондиционеры и вытяжки, а на крышах – антенны операторов сотовой связи, что не предусмотрено указом.
Проверяющие заявили, что все нарушения имеют место из-за халатности и ненадлежащего контроля со стороны Минкульта и местных органов власти.
По результатам рассмотрения актов министр культуры Борис Светлов был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщают СМИ.
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По итогам проверки деятельности ИП на объектах историко-культурного наследия Генеральная прокуратура Беларуси выяснилось, что предприниматели не отчисляли 5%...
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