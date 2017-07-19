Белорусского министра культуры наказала Генпрокуратура

По итогам проверки деятельности ИП на объектах историко-культурного наследия Генеральная прокуратура Беларуси выяснилось, что предприниматели не отчисляли 5% прибыли на восстановление исторических сооружений, как это предписано указом президента.

В основном эти предприниматели арендуют помещения, входящие в список историко-культурного наследия. Кроме вышеуказанных нарушений Генпрокуратура обнаружила, что на фасадах этих зданий установлены трубы, кондиционеры и вытяжки, а на крышах – антенны операторов сотовой связи, что не предусмотрено указом.

Проверяющие заявили, что все нарушения имеют место из-за халатности и ненадлежащего контроля со стороны Минкульта и местных органов власти.

По результатам рассмотрения актов министр культуры Борис Светлов был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщают СМИ.