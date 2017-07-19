Мальчик споткнулся, упал и нашел череп доисторического млекопитающего

Джуд Спаркс во время прогулки с родителями споткнулся о бивень стегомастадона — вымершего млекопитающего, который, предположительно, был предком современных слонов. Окаменевший череп животного был найден в окрестностях города Лас-Крусес в штате Нью-Мексико. Об этом сообщается на портале CBS NEWS, передает издание « Индикатор ».



Фото: New Mexico State University

В долине реки Рио-Гранде обитали три вида хоботных. Родители десятилетнего мальчика связались с биологом Питером Хоудом, профессором Университета Нью-Мексико, обнаружившим аналогичную окаменелость в карьере южнее университетского городка.

Окаменелость была обнаружена на территории частной собственности, поэтому потребовалось несколько месяцев, чтобы получить у хозяина разрешение на раскопки. Сами работы, в которых участвовала семья Спаркс, длились неделю. Окаменевший череп оказался неожиданно тонким и мог раскрошиться от неосторожного прикосновения.

Чтобы выкопать находку, команда палеонтологов воспользовалась химическим отвердителем. Затем череп покрыли штукатуркой и транспортировали в Музей естественной истории Нью-Мексико.