Белорус хотел эффектно прыгнуть в бассейн, но рухнул на бортик

Мужчина решил прыгнуть в бассейн с импровизированной вышки. Компания, находившаяся рядом, активно подбадривала его начинания. На фоне слышны крики "Беларусь!", что говорит о том, что на курорте отдыхают наши соотечественники.

Герой ролика громко отсчитал с трех до одного, а затем прыгнул. Однако упал он не в бассейн, а на его бортик — во время прыжка верх "вышки" провалился, что не дало завершить эффектное зрелище.

Мужчина упал лицом вниз и замер на бортике, в это время послышался одинокий смешок. В это время работники курорта направились к "прыгуну", чтобы посмотреть, что с ним случилось, после чего видео закончилось.