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Белорус хотел эффектно прыгнуть в бассейн, но рухнул на бортик

20.07.2017 15:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мужчина решил прыгнуть в бассейн с импровизированной вышки. Компания, находившаяся рядом, активно подбадривала его начинания. На фоне слышны крики "Беларусь!", что говорит о том, что на курорте отдыхают наши соотечественники.

Белорус хотел эффектно прыгнуть в бассейн, но рухнул на бортик
© Фото: Брестское ОУМЧС
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Герой ролика громко отсчитал с трех до одного, а затем прыгнул. Однако упал он не в бассейн, а на его бортик — во время прыжка верх "вышки" провалился, что не дало завершить эффектное зрелище.

Мужчина упал лицом вниз и замер на бортике, в это время послышался одинокий смешок. В это время работники курорта направились к "прыгуну", чтобы посмотреть, что с ним случилось, после чего видео закончилось.

 
 
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Подвыпивший гражданин Беларуси, приехавший на отдых в Турцию, решил устроить эффектный прыжок, который закончился не совсем удачно. Смотрите кадры инцидента.

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