На скамье подсудимых — 30-летний гродненский автослесарь Александр Ус. 20 апреля, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил на тротуаре женщину. Оказалось, что в крови у мужчины — 1,98 промилле алкоголя. Парень свою вину признает, полностью раскаивается, но как все произошло не помнит и не понимает. Дело рассматривает суд Ленинского района Гродно. В четверг, 20 июля, в суде выслушали обвиняемого, потерпевших — мужа и дочь погибшей, а также свидетелей — сотрудников ГАИ.



Фото: Игорь Ремзик

Мужчина обвиняется по двум статьям — Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и в уклонении осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В зале суда — только родственники погибшей 45-летней Ларисы. Муж женщины Эдуард говорит о том, что они с дочерью намерены подать иск о возмещении морального вреда — 40 тысяч белорусских рублей. Мужчина долго молчит, волнуется и на вопрос какое наказание они бы хотели, чтобы понес подсудимый — только машет рукой: «он сам себя наказал уже, а жену не вернуть».

Лариса жила на улице Антонова, работала и присматривала за престарелой матерью. В то утро она шла на работу пешком. Все произошло за доли секунды — красная Mazda выскочила на тротуар и сбила женщину. От полученных травм гродненка скончалась через несколько часов в больнице.

Подробности того утра подсудимый помнит плохо — ночью выпил бутылку водки, а потом обнаружил себя за рулем автомобиля. Говорит, что такие провалы в памяти у него случались и раньше.

— Я никогда не садился за руль, зная, что в пьяном состоянии это делать нельзя. Как оказался в машине — не помню. Помню только, что поворачиваю голову и вижу, что за мной едет милиция с мигалками. И в этот момент выскакиваю на тротуар, удар и все. Женщину я не заметил, — говорит Александр.

Сотрудники Гродненской автоинспекции в то утро патрулировали улицы города. Один из патрульных увидел машину без включенных габаритных огней и махнул жезлом. По словам гаишника, автомобиль притормозил, а потом на скорости поехал дальше. Тогда сотрудники ГАИ решили поехать за ним и остановить нарушителя. Включи проблесковые маячки, а потом и звуковую сирену. Погоня продолжалась считанные минуты: скорость у Mazda была приличная. Позже эксперты установят — не менее 124 км/ч. Это подтверждают и сотрудники ГАИ, говоря о том, что у патрульной машины скорость была примерно 100 км/ч, а красный автомобиль постоянно от них отрывался.

На миг, когда Mazda была на путепроводе, гаишники потеряли ее из виду. Момент аварии не видели. А когда подъехали к месту ДТП, не сразу поняли, что машина кого-то сбила.



Фото: Игорь Ремзик

— Увидели женщину, которая лежала на высоком парапете. Сначала подумали, что просто спит бомж, а потом к нам подбежал водитель маршрутки и сказал, что все снято на видеорегистратор и Mazda сбила женщину. Мимо проезжал автомобиль скорой помощи, который и забрал пострадавшую в больницу, — рассказывает один из свидетелей- сотрудников ГАИ.

Водителя гаишники вытянули из машины через заднее сидение — передние двери были заблокированы. Сам Александр на тот момент не понимал, что произошло и о том, что под колесами его автомобиля оказался человек узнал только от следователей.

Оказалось, что у обвиняемого никогда не было прав, правда водить автомобиль он умел — ходил на курсы вождения в 2005 году, но так и не сдал на права. Машину купил недавно у знакомого. Говорит, хотел сдать на права и ездить на ней по всем правилам.

Правда, как он это собирался делать — не совсем понятно. Дело в том, что Александр был осужден за особо злостное хулиганство. Был приговорен к 4 годам ограничения свободы с отбыванием наказания в учреждении открытого типа. Потом меру пресечения ему изменили на более легкую — ограничение свободы. То есть мужчина должен был работать и находиться дома, в определенное время отмечаться в милиции и не уезжать за пределы города.

Однако Александр игнорировал определенные запреты. Государственный обвинитель долго зачитывает нарушения режима. Мужчина часто ездил на озеро Юбилейное, в Вертилишки и даже в Солигорский район без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также находился дома в алкогольном опьянении. Вот и в тот день, 20 апреля, мужчина выпил бутылку водки и заснул около стола. А дальше, по его словам, тот самый провал в памяти — как сел в машину, как оказался на проспекте Космонавтов и как уезжал от сотрудников ГАИ — не помнит, хотя по условиям отбывания наказания в это время он должен был находиться дома.

Мужчине, если его вина будет доказана, грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 20 апреля , около 05.45, на развязке проспекта Космонавтов с улицей Буденного в Гродно. Пьяный бесправник на Mazda, скрываясь от погони ГАИ, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где позже она умерла. Медицинское освидетельствование 30-летнего водителя показало 1,98 промилле алкоголя. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за хулиганство, также он никогда не получал водительское удостоверение. Также оказалось , что автомобиль, под управлением пьяного молодого человека, двигался по городским улицам со скоростью не менее 124 км/ч.