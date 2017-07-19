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"Не помню, не понимаю". В Гродно начался суд над бесправником, который насмерть сбил женщину

20.07.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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На скамье подсудимых — 30-летний гродненский автослесарь Александр Ус. 20 апреля, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил на тротуаре женщину. Оказалось, что в крови у мужчины — 1,98 промилле алкоголя. Парень свою вину признает, полностью раскаивается, но как все произошло не помнит и не понимает. Дело рассматривает суд Ленинского района Гродно. В четверг, 20 июля, в суде выслушали обвиняемого, потерпевших — мужа и дочь погибшей, а также свидетелей — сотрудников ГАИ.


Фото: Игорь Ремзик

Мужчина обвиняется по двум статьям — Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и в уклонении осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В зале суда — только родственники погибшей 45-летней Ларисы. Муж женщины Эдуард говорит о том, что они с дочерью намерены подать иск о возмещении морального вреда — 40 тысяч белорусских рублей. Мужчина долго молчит, волнуется и на вопрос какое наказание они бы хотели, чтобы понес подсудимый — только машет рукой: «он сам себя наказал уже, а жену не вернуть».

Лариса жила на улице Антонова, работала и присматривала за престарелой матерью. В то утро она шла на работу пешком. Все произошло за доли секунды — красная Mazda выскочила на тротуар и сбила женщину. От полученных травм гродненка скончалась через несколько часов в больнице.

Подробности того утра подсудимый помнит плохо — ночью выпил бутылку водки, а потом обнаружил себя за рулем автомобиля. Говорит, что такие провалы в памяти у него случались и раньше.

— Я никогда не садился за руль, зная, что в пьяном состоянии это делать нельзя. Как оказался в машине — не помню. Помню только, что поворачиваю голову и вижу, что за мной едет милиция с мигалками. И в этот момент выскакиваю на тротуар, удар и все. Женщину я не заметил, — говорит Александр.

Сотрудники Гродненской автоинспекции в то утро патрулировали улицы города. Один из патрульных увидел машину без включенных габаритных огней и махнул жезлом. По словам гаишника, автомобиль притормозил, а потом на скорости поехал дальше. Тогда сотрудники ГАИ решили поехать за ним и остановить нарушителя. Включи проблесковые маячки, а потом и звуковую сирену. Погоня продолжалась считанные минуты: скорость у Mazda была приличная. Позже эксперты установят — не менее 124 км/ч. Это подтверждают и сотрудники ГАИ, говоря о том, что у патрульной машины скорость была примерно 100 км/ч, а красный автомобиль постоянно от них отрывался.

На миг, когда Mazda была на путепроводе, гаишники потеряли ее из виду. Момент аварии не видели. А когда подъехали к месту ДТП, не сразу поняли, что машина кого-то сбила.


Фото: Игорь Ремзик

— Увидели женщину, которая лежала на высоком парапете. Сначала подумали, что просто спит бомж, а потом к нам подбежал водитель маршрутки и сказал, что все снято на видеорегистратор и Mazda сбила женщину. Мимо проезжал автомобиль скорой помощи, который и забрал пострадавшую в больницу, — рассказывает один из свидетелей- сотрудников ГАИ.

Водителя гаишники вытянули из машины через заднее сидение — передние двери были заблокированы. Сам Александр на тот момент не понимал, что произошло и о том, что под колесами его автомобиля оказался человек узнал только от следователей.

Оказалось, что у обвиняемого никогда не было прав, правда водить автомобиль он умел — ходил на курсы вождения в 2005 году, но так и не сдал на права. Машину купил недавно у знакомого. Говорит, хотел сдать на права и ездить на ней по всем правилам.

Правда, как он это собирался делать — не совсем понятно. Дело в том, что Александр был осужден за особо злостное хулиганство. Был приговорен к 4 годам ограничения свободы с отбыванием наказания в учреждении открытого типа. Потом меру пресечения ему изменили на более легкую — ограничение свободы. То есть мужчина должен был работать и находиться дома, в определенное время отмечаться в милиции и не уезжать за пределы города.

Однако Александр игнорировал определенные запреты. Государственный обвинитель долго зачитывает нарушения режима. Мужчина часто ездил на озеро Юбилейное, в Вертилишки и даже в Солигорский район без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также находился дома в алкогольном опьянении. Вот и в тот день, 20 апреля, мужчина выпил бутылку водки и заснул около стола. А дальше, по его словам, тот самый провал в памяти — как сел в машину, как оказался на проспекте Космонавтов и как уезжал от сотрудников ГАИ — не помнит, хотя по условиям отбывания наказания в это время он должен был находиться дома.
Мужчине, если его вина будет доказана, грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 20 апреля, около 05.45, на развязке проспекта Космонавтов с улицей Буденного в Гродно. Пьяный бесправник на Mazda, скрываясь от погони ГАИ, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где позже она умерла.

Медицинское освидетельствование 30-летнего водителя показало 1,98 промилле алкоголя. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за хулиганство, также он никогда не получал водительское удостоверение. Также оказалось, что автомобиль, под управлением пьяного молодого человека, двигался по городским улицам со скоростью не менее 124 км/ч.

 
Теги: Гродно
 
 
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На скамье подсудимых - 30-летний гродненец. Дело рассматривает суд Ленинского района Гродно.

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