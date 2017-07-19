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«Амкодор» планирует наладить сборку своей техники в Украине

20.07.2017 15:27 — Разное | Ежедневник  
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«Амкодор» планирует наладить сборку своей техники в Украине

фото: Adt.by

Гендиректор предприятия озвучил планы по расширению присутствия на украинском рынке.

Предприятие "Амкодор" планирует в разы нарастить поставки техники в Украину. Об этом в Киеве заявил генеральный директор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Валерий Иванкович, передает БЕЛТА.

"На украинском рынке мы присутствуем уже 7 лет. На сегодняшний день это потенциально широкий рынок с большими возможностями. Есть востребованность в нашей технике в сельскохозяйственном сегменте, дорожно-строительном, коммунальном. Мы работаем с отраслевыми ведомствами, предпринимателями из разных регионов Украины", - сказал гендиректор.

По его словам, ставятся амбициозные задачи по дальнейшей работе предприятия на украинском рынке. "На этот год планируется увеличить товарооборот нашей компании в 2 раза. На следующий год - в 3-4 раза, - заявил Валерий Иванкович. - Всячески поддерживаем сотрудничество с предприятиями Беларуси, которые выигрывают тендеры в Украине и готовы вступать в совместные пулы по развитию и продвижению белорусской техники".

Кроме того, активно прорабатывается вопрос развития совместных предприятий с компаниями Украины. Речь идет о создании сборочного производства, которое позволит собирать технику из поставляемых машкомплектов и затем продвигать ее на украинский рынок.

В свою очередь директор ООО "Амкодор-Укроспецмаш" Геннадий Кондратюк рассказал, что в планах компании увеличение объемов продаж техники "Амкодор" в Украине в рамках реализации проектов по дорожно-строительному, сельскохозяйственному, лесопромышленному и другим комплексам в части обновления парка спецтехники.

По его словам, сегодня в Украине машины холдинга "Амкодор" представлены порядка 1 тыс. единиц разной спецификации. Также активно прорабатывается поставка зерносушильных комплексов для предприятий в Одесской и Полтавской областях.

"Наша техника имеет значительные преимущества в соотношении "цена-качество", известна украинскому потребителю", - подчеркнул директор ООО "Амкодор-Укроспецмаш". 

 
 
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Гендиректор предприятия озвучил планы по расширению присутствия на украинском рынке.

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