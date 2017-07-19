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МВД выступает за ограничение возраста продажи алкоголя до 21 года
20.07.2017 15:15 — Разное | Ежедневник
фото: Miasskiy.ru
О необходимости такой меры ранее заявил Минздрав.
Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, сообщили корреспонденту
По данным Министерства здравоохранения, возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.
Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.
По итогам первого полугодия 2017-го из общего числа совершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, граждане в возрасте 18-20 лет составляют 4,8%. В то же время от общего количества всех совершеннолетних граждан страны лица указанного возраста составляют менее 3,6%.
Таким образом, введение нормы, предусматривающей запрет на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года, позволит выполнить требования подпрограммы "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.
Положения подпрограммы направлены на минимизацию негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также способствуют снижению правонарушений, оздоровлению и сохранению генофонда нации, обеспечивают демографическую безопасность. Инициатива соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Соответствующие ограничения действуют в США, Украине, Чили, других странах.
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О необходимости такой меры ранее заявил Минздрав.
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