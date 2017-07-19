МВД выступает за ограничение возраста продажи алкоголя до 21 года



фото: Miasskiy.ru

О необходимости такой меры ранее заявил Минздрав.

Министерство внутренних дел поддерживает инициативу установить ограничение возраста продажи алкогольных напитков до 21 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. "Мы поддерживаем инициативу разрешить продажу спиртного не с 18 лет, а с 21 года", - сказали в МВД.

По данным Министерства здравоохранения, возможность покупать алкогольные напитки молодежью старше 18 лет приводит к 25-кратному росту тех, кто наблюдается наркологами из-за алкогольной зависимости в возрасте от 18 лет до 21 года, по сравнению с числом таких лиц до совершеннолетнего возраста.

Как показывает практика, спиртные напитки и пиво в ночное время в основном реализуются уже нетрезвым гражданам, а также молодежи, что приводит к их потреблению в общественных местах и становится первопричиной совершения тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья.

По итогам первого полугодия 2017-го из общего числа совершеннолетних лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, граждане в возрасте 18-20 лет составляют 4,8%. В то же время от общего количества всех совершеннолетних граждан страны лица указанного возраста составляют менее 3,6%.

Таким образом, введение нормы, предусматривающей запрет на продажу алкогольной продукции лицам моложе 21 года, позволит выполнить требования подпрограммы "Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы.

Положения подпрограммы направлены на минимизацию негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма, снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, а также способствуют снижению правонарушений, оздоровлению и сохранению генофонда нации, обеспечивают демографическую безопасность. Инициатива соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Соответствующие ограничения действуют в США, Украине, Чили, других странах.