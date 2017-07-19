В Корее дебютировал обновленный кроссовер Kia Sorento

Компания Kia у себя на родине показала обновленную версию своего полноразмерного SUV Sorento (в соседней России этот автомобиль продается как Sorento Prime).





Третье поколение этого SUV корейцы представили три года назад, поэтому небольшие обновки для автомобиля подоспели вовремя. Они включают немного измененную хромированную решетку радиатора, переоформленные бамперы и светодиодную головную оптику, новый рисунок задних фонарей, а также иные блоки противотуманных фар и сдвоенные выхлопные патрубки. Появились колесные диски нового дизайна.





На родном корейском рынке обновленный Sorento будет доступен с двухлитровым бензиновым турбодвигателем и турбодизелем объемом 2,2 л, в пару которым полагается 8-ступенчатый «автомат».





В интерьере появились новое рулевое колесо с подогревом и селектор трансмиссии, а также другие передние сиденья с функцией подогрева и вентиляции. Разработчики усовершенствовали мультимедийным комплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также добавили беспроводную зарядочную станцию для мобильных гаджетов.

О том, когда «посвежевший» Sorento появится на остальных рынках, в Kia пока не сообщают.