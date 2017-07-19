Учить - не строить. Из каких сфер уходят и в какие приходят ипэшники

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Количество ИП в Беларуси сокращается второй год подряд. Меняется и их структура по роду деятельности.

На начало года в Беларуси было почти 236 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщает TUT.B Y со ссылкой на Белстат. Это практически на 4,8 тысячи меньше, чем годом ранее. Число ипэшников сокращается уже второй год подряд.

За 2015 год число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 8171 человек.

В прошлом году число ИП выросло в Минске — до 71 245 человек (на 1818 человек больше) и Минской области — до 36 245 человек (на 372 человека больше). В остальных регионах количество индивидуальных предпринимателей за 2016 год сократилось.

Больше всего ИП занято в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов — 89 037 человек. Транспортной деятельностью, складированием, почтовой и курьерской деятельностью занимались 28 172 ИП, а профессиональной, научной и технической деятельностью — 24 968 человек.

Поубавилось в прошлом году ипэшников в строительстве — до 21 527 ИП (-2208 человек) и промышленности — до 12 313 ИП (-114 человек). Зато их стало чуть больше в образовании — 4001 человек (+850 ИП за год).

При этом за прошлый год выросло число наемных работников, которые трудятся у ИП. На начало этого года их было 46,9 тысячи человек. Это на 6,2 тысячи больше, чем годом ранее.

Увеличивается и выручка индивидуальных предпринимателей от реализации продукции, товаров, работ, услуг. В прошлом году ИП выручили 6,8 миллиарда рублей, годом ранее — 6,11 миллиарда.