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Учить - не строить. Из каких сфер уходят и в какие приходят ипэшники

20.07.2017 15:57 — Разное | Ежедневник  
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Учить - не строить. Из каких сфер уходят и в какие приходят ипэшники

фото: Bis-broker.com

Количество ИП в Беларуси сокращается второй год подряд. Меняется и их структура по роду деятельности.

На начало года в Беларуси было почти 236 тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белстат. Это практически на 4,8 тысячи меньше, чем годом ранее. Число ипэшников сокращается уже второй год подряд.

За 2015 год число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 8171 человек.

В прошлом году число ИП выросло в Минске — до 71 245 человек (на 1818 человек больше) и Минской области — до 36 245 человек (на 372 человека больше). В остальных регионах количество индивидуальных предпринимателей за 2016 год сократилось.

Больше всего ИП занято в оптовой и розничной торговле, а также ремонте автомобилей и мотоциклов — 89 037 человек. Транспортной деятельностью, складированием, почтовой и курьерской деятельностью занимались 28 172 ИП, а профессиональной, научной и технической деятельностью — 24 968 человек.

Поубавилось в прошлом году ипэшников в строительстве — до 21 527 ИП (-2208 человек) и промышленности — до 12 313 ИП (-114 человек). Зато их стало чуть больше в образовании — 4001 человек (+850 ИП за год).

При этом за прошлый год выросло число наемных работников, которые трудятся у ИП. На начало этого года их было 46,9 тысячи человек. Это на 6,2 тысячи больше, чем годом ранее.

Увеличивается и выручка индивидуальных предпринимателей от реализации продукции, товаров, работ, услуг. В прошлом году ИП выручили 6,8 миллиарда рублей, годом ранее — 6,11 миллиарда.


 
 
Теги: Минск
 
 
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Количество ИП в Беларуси сокращается второй год подряд. Меняется и их структура по роду деятельности.

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