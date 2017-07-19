Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади

Кэтрин Рикман из истинно ковбойского штата Техас научила свою собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Мейзи кататься верхом на лошади.

Видеозаписи необычных конных прогулок Кэтрин выкладывает на своем сайте в YouTube. Собака держится в специально приспособленном седле, а поводья держит в пасти.

Лабрадор Мейзи также может просто вести лошадь за вожжи.

Видеоролики с собакой и лошадью набирают тысячи просмотров. Как долго хозяйка учила лабрадору езде верхом, не сообщается.