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Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади
20.07.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Кэтрин Рикман из истинно ковбойского штата Техас научила свою собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Мейзи кататься верхом на лошади.
Видеозаписи необычных конных прогулок Кэтрин выкладывает на своем сайте в YouTube. Собака держится в специально приспособленном седле, а поводья держит в пасти.
Лабрадор Мейзи также может просто вести лошадь за вожжи.
Видеоролики с собакой и лошадью набирают тысячи просмотров. Как долго хозяйка учила лабрадору езде верхом, не сообщается.
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Жительница города Берн в штате Техас Кэтрин Рикман научила свою собаку ездить верхом на лошади. Смотрите на видео, как лабрадор катается на коне.
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