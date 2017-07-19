﻿ Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади

20.07.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Кэтрин Рикман из истинно ковбойского штата Техас научила свою собаку породы лабрадор-ретривер по кличке Мейзи кататься верхом на лошади.

Видеозаписи необычных конных прогулок Кэтрин выкладывает на своем сайте в YouTube. Собака держится в специально приспособленном седле, а поводья держит в пасти.

Лабрадор Мейзи также может просто вести лошадь за вожжи.

Видеоролики с собакой и лошадью набирают тысячи просмотров. Как долго хозяйка учила лабрадору езде верхом, не сообщается.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница города Берн в штате Техас Кэтрин Рикман научила свою собаку ездить верхом на лошади. Смотрите на видео, как лабрадор катается на коне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ряд крупных компаний США высказались против новых санкций в отношении России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика