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Началась вступительная кампания в ссузы

20.07.2017 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Началась вступительная кампания в ссузы

фото: Tumix.ru

Параллельно со вступительной кампанией в вузы проходит прием в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования.

На бюджетные места в ссузы прием документов осуществляется с 20 июля, сообщили в Министерстве образования.

В нынешнем году абитуриенты, решившие поступать в учреждения среднего специального образования, имеют возможность сделать выбор из 147 специальностей. 

В соответствии с новыми правилами приема выпускникам 11 классов, не прошедшим конкурс в ссузы в ходе текущей вступительной кампании предоставляется возможность зачисления на 2-й курс, в группы, набранные в 2016-м году. Следует иметь в виду, что этот шанс можно реализовать при условии наличия вакантных мест и совпадении профильных испытаний. 

 
 
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Параллельно со вступительной кампанией в вузы проходит прием в учреждения профессионально-технического и среднего специального образования.

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