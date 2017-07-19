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Ряд крупных компаний США высказались против новых санкций в отношении России

20.07.2017 16:31 — Разное | Ежедневник  
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Ряд крупных компаний США высказались против новых санкций в отношении России

фото: ria.ru

Среди них нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa и другие.

Ряд американских компаний выступили за изменение законопроекта о новых санкциях в отношении России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в конгрессе, передает РИА Новости.

В число тех, кто выступил с такой инициативой, входят нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa, а также компании-производители Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins.

По мнению предпринимателей, новые санкции могут иметь непредвиденные последствия, которые нанесут значительный ущерб их бизнесу. Вместе с тем, они не выступают за полный отказ от законопроекта. Члены торговых ассоциаций и лоббисты, представляющие интересы американского бизнеса сейчас встречаются с представителями конгресса для обсуждения возможных поправок к проекту.

В июне сенат одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Проект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования находящихся под санкциями российских банков до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предполагает, что глава государства может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку. Отдельным пунктом прописано намерение США "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2".

Сейчас документ проходит согласование в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему перенесли. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ поступит на подпись президента.

В Кремле заявляли, что стремления Вашингтона ввести антироссийские ограничений могут обернуться новым санкционным пике. Также новые меры вызвали недовольство в ЕС. Канцлер Австрии и министр иностранных дел Германии увидели в законопроекте угрозу для энергообеспечения Европы. Против новых санкций высказались и представители ряда крупных европейских энергетических компаний
 
 
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Среди них нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric, аэрокосмическая компания Boeing, банковские конгломераты Citigroup, Mastercard и Visa и другие.

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