Видеофакт: десятки человек вышли на акцию памяти Шеремета в Киеве

Десятки человек пришли на место гибели известного журналиста — пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. На мероприятии присутствовали как политические, так и общественные деятели.

Участники акции установили щит с портретом Шеремета на перекрестке, где взорвался автомобиль. На щите написано: "Кто убил Павла? Прошел год". Возле портрета зажгли свечи и лампады.

Планируется, что колонна пройдет к зданиям СБУ, администрации президента и МВД, чтобы потребовать провести расследование убийства.

Шеремет погиб 20 июля 2017 года в результате взрыва автомобиля , в котором он находился. Последние пять лет журналист проживал в Киеве, где работал в "Украинской правде" и на "Радио Вести".