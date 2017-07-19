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Видеофакт: десятки человек вышли на акцию памяти Шеремета в Киеве
20.07.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Десятки человек пришли на место гибели известного журналиста — пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка. На мероприятии присутствовали как политические, так и общественные деятели.
Участники акции установили щит с портретом Шеремета на перекрестке, где взорвался автомобиль. На щите написано: "Кто убил Павла? Прошел год". Возле портрета зажгли свечи и лампады.
Планируется, что колонна пройдет к зданиям СБУ, администрации президента и МВД, чтобы потребовать провести расследование убийства.
Шеремет
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Друзья, родственники и коллеги погибшего ровно год назад журналиста Павла Шеремета собрались на акцию памяти в Киеве. Смотрите на видео, как проходило мероприятие.
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