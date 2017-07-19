Корреспондент Sputnik о приговоре блогеру Лапшину /

Суд над гражданином России и Израиля Александром Лапшиным, который был ранее задержан в Беларуси по запросу Баку, признал блогера виновным и назначил наказание — 3 года колонии общего режима. На процессе присутствовала специальный корреспондент Sputnik Азербайджан Рамелла Ибрагимхалилова, которую мы попросили прокомментировать решение суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд приговорил блогера Лапшина к 3 годам

"В своем выступлении судья А. Аббасов сообщил, что по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) вина Лапшина не доказана, поэтому статью изъяли из дела. По статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы. Подсудимый заявил, что не признает себя виновным, так как является путешественником и блогером, побывал более чем в 120 странах и находился в Нагорном Карабахе только в качестве путешественника", — сообщила Ибрагимхалилова.

Комментарий Рамеллы Ибрагимхалиловой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.