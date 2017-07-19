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Корреспондент Sputnik о приговоре блогеру Лапшину
20.07.2017 16:30 — Разное | Sputnik Беларусь
Суд над гражданином России и Израиля Александром Лапшиным, который был ранее задержан в Беларуси по запросу Баку,
© Sputnik / Виктор Толочко
"В своем выступлении судья А. Аббасов сообщил, что по статье 281.2 (призывы, направленные против государства) вина Лапшина не доказана, поэтому статью изъяли из дела. По статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы. Подсудимый заявил, что не признает себя виновным, так как является путешественником и блогером, побывал более чем в 120 странах и находился в Нагорном Карабахе только в качестве путешественника", — сообщила Ибрагимхалилова.
Комментарий Рамеллы Ибрагимхалиловой слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Специальный корреспондент Sputnik Азербайджан Рамелла Ибрагимхалилова рассказала на радио Sputnik Беларусь о завершении суда над блогером Александром Лапшиным.
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