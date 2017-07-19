Эта женщина преодолела 21 км с ребенком за спиной. И это не самая впечатляющая ее дистанция

«Однажды я пробежала 150 км за 3 дня. Терпела боль во всём теле и ждала финиша, чтобы лечь и не шевелиться», — рассказывает о своём главном спортивном достижении Светлана Монастырская, организатор любительского забега «Жук-трейл» Федерации приключенческих гонок. Уже больше четырех лет Светлана занимается трейлраннингом — бегом по природному рельефу. GO.TUT.BY расспросил ее, чем трейл отличается от обычного бега, каково пробежать 150 км за 3 дня, и как с нуля стать трейлраннером.



Светлана Монастырская с сыном во время любительского марафона «Налибоки». Фото предоставлено героиней

«Я родила второго ребёнка и уже через 3 месяца снова начала бегать»

Главное отличие трейла от обычного бега — ландшафт. Трейлраннер передвигается по холмам или лесам (бег в горах называют «скайраннинг»). Дистанция трейла не более 50 км. Всё, что длиннее, называют ультратрейлом.

Самое большое расстояние, которое Светлана преодолевала без отдыха — 100 км за 16 часов. Это было на соревнованиях по туристическому ориентированию «Московский марш-бросок». А на трейле «Карпатія» в 2014 году она пробежала 150 км за 3 дня.

— В день я пробегала по 8 — 12 часов, ночевала на перевалочных пунктах. Поначалу чувствовала себя хорошо: слушала музыку, восхищалась красотами, разговаривала с другими участниками. Под вечер второго дня стало все болеть: легкие, спина, мышцы, мозоли, желудок. Думала только о том, как бы дотерпеть до финиша. При всем желании с дистанции нельзя было сойти: другой дороги не было.

На тех соревнованиях Светлана Монастырская победила.



Забег Crimea X Run. Фото: Марат Даминов, crimeaxrun.com. Снимок носит иллюстративный характер

Она, в прошлом финансовый менеджер, увлекается спортом с 18 лет — сноуборд, альпинизм, велосипед, бег. Когда поняла, что хочется заниматься всем и сразу, стала участвовать в приключенческих гонках. Этот вид спорта сочетает в себе ориентирование, бег по пересечённой местности, езду на горном велосипеде, греблю, скалолазание.

Светлана выигрывала или занимала призовые места на всех соревнованиях. Потом появилась семья, и времени стало меньше.

— Я выбрала для себя бег: он требует меньше всего времени на подготовку. Стоит снять кроссовки, и я снова мама. Сейчас тренируюсь не часто, хотя раньше уделяла этому около 60 часов в месяц, что позволяло побеждать в забегах.



Забег Crimea X Run. Фото: Марат Даминов, crimeaxrun.com. Снимок носит иллюстративный характер

Светлана начала бегать уже через полгода после рождения дочери. Родив сына, на первый забег она вышла уже через 3 месяца

— Дети почти всегда со мной на соревнованиях. В этом году на любительском марафоне «Налибоки 2017» я преодолела 21 км вместе с полуторагодовалым сыном, который сидел в специальном рюкзаке у меня за спиной. Я не бежала, а шла, иначе ребенка начинало трясти. В своих силах была уверена, волновалась только за ребенка: сделала ему козырек от солнца, мазала солнцезащитным кремом, постоянно поила.

Осенью Светлана планирует поехать на трейл в Татры, а в следующем году, если позволит семейный бюджет, поучаствует в забеге на Эльбрус. Она хочет сравнить ощущения с альпинистским восхождением на . Я взбиралась на Эльбрус в 18 лет, на путь туда-назад ушло около 12 часов. Для сравнения: люди бегают за 4−5 часов.



Забег Crimea X Run. Фото: Марат Даминов, crimeaxrun.com. Снимок носит иллюстративный характер

Что делать, если хочешь бегать по лесам и горам

В Беларуси не учат трейлраннингу. Основа этого спорта — обычный бег, технику которого ставят в специальных школах и клубах. Желающим попробовать себя в трейлраннинге лучше сначала несколько недель побегать в парке и не замахиваться на дистанцию больше 5 км на первом забеге.

Если во время трейла начинает что-то болеть, стоит пешком вернуться домой, а при необходимости показаться врачу. Понимание тела приходит со временем, опытный трейлраннер уже различает сильную усталость и серьёзные недомогания. Кстати, на соревнованиях, (в точках контроля времени и на финише) часто дежурят врачи.

В Беларуси трейлы организуют Федерация приключенческий гонок и обычные беговые клубы. Информацию о забегах за границей можно найти в интернете, например, на probeg.org.

Если человек увлекается трейлраннингом и начинает бегать много, не лишним будет обследовать сердце и легкие, чтобы исключить скрытые заболевания. Чтобы выигрывать соревнования, нужно не только бегать, но и тренироваться в спортзале (упор на общую силовую подготовку с акцентом на ноги). А для бегунов-профессионалов за границей работают тренировочные лагеря, где учат технике бега по пересеченной местности.



Забег Crimea X Run. Фото: Марат Даминов, crimeaxrun.com. Снимок носит иллюстративный характер

Как одеваться и что взять с собой на трейл

Одежда

Чтобы пробежать трейл, новичку хватит кроссовок и удобной одежды. Если хобби переходит в серьёзное увлечение, или человек пробегает по несколько десятков км в неделю, стоит купить специальные беговые кроссовки. Их регулярно меняют, примерно через каждые 500−600 км, потому что амортизация перестаёт работать. На соревнованиях бывает, что неожиданно портится погода — в таком случае нужно терпеть и бежать очень внимательно, так как дорога становится скользкой. Также стоит запастись специальной курткой, легкой и непромокаемой.

Снаряжение

Для сложных трейлов нужен специальный беговой рюкзак и трекинговые телескопические палки. Если трейл длинный и тяжёлый, стоит приобрести налобный фонарик. Дополнительно стоит взять телефон (чтобы вызвать врачей) и небольшую аптечку для первой помощи.

На соревнованиях может понадобиться снаряжение для ночлега: палатка, коврик, спальник — в зависимости от условий трейла, вещи перевозят организаторы либо несут сами участники.

Питание

Те, кто бегут 5−10 км, как правило, не пьют и не едят. На более длинной дистанции наступает обезвоживание, человек активно потеет. Восстановить водно-солевой баланс организма можно с помощью «Регидрона» — это порошок белого цвета без запаха, который разводят в воде, он помогает компенсировать потерю жидкости и электролитов. Для перекуса подойдёт спортивное питание, разнообразные мюсли или батончики. Не обязательно покупать дорогие злаковые батончики, можно обойтись белорусскими вафлями, которые дёшево стоят и удобно упакованы — в малом количестве они не вредны.



Забег Crimea X Run. Фото: Марат Даминов, crimeaxrun.com. Снимок носит иллюстративный характер