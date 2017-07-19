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Канадский блогер записал песню при помощи спиннера
20.07.2017 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Блогер решил воспользоваться массовым интересом к спиннерам и записать очередное вирусное видео. Для этого канадец под ником Sickick соединил спиннер с электронной "начинкой" музыкальной открытки и записал получившийся звук. К мелодии блогер добавил синтезатор и начал петь.
Зрители преимущественно хвалят блогера за находчивость и называют его очень креативным. За несколько дней видео получило более 100 тысяч просмотров на сервисе YouTube.
Спиннер был изобретен в США еще в 1993 году как игрушка для снятия стресса, однако стал очень популярен только в этом году — многие дети и подростки буквально одержимы этим устройством.
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Блогер соединил спиннер с "начинкой" музыкальной открытки и записал получившуюся мелодию, смотрите видео эксперимента.
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