Канадский блогер записал песню при помощи спиннера

Блогер решил воспользоваться массовым интересом к спиннерам и записать очередное вирусное видео. Для этого канадец под ником Sickick соединил спиннер с электронной "начинкой" музыкальной открытки и записал получившийся звук. К мелодии блогер добавил синтезатор и начал петь.

Зрители преимущественно хвалят блогера за находчивость и называют его очень креативным. За несколько дней видео получило более 100 тысяч просмотров на сервисе YouTube.

Спиннер был изобретен в США еще в 1993 году как игрушка для снятия стресса, однако стал очень популярен только в этом году — многие дети и подростки буквально одержимы этим устройством.