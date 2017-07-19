Почему «жадные работодатели» предпочитают новичков опытным специалистам

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Думаете, есть работа, для которой вы слишком опытны? Напрасно себе льстите.

В последнее время от многих слышу жалобы на «жадных работодателей», которые предпочитают новичков опытным специалистам. Офисные работники 35–45 лет видят в этом несправедливость. Мол, их не берут на работу, потому что они слишком хороши для большинства вакансий, или, как модно сейчас говорить, overqualified, считает Технический евангелист Microsoft в Центральной и Восточной Европе Александр Ложечкин .

Не хотелось бы никого обижать, но жалобы на несправедливость мира — явный признак иллюзий, которым сейчас подвержены как работники, так и работодатели.

Стереотипный взгляд на проблему overqualification обычно представлен такими соображениями.

1). Нанимать overqualified-сотрудника не стоит, так как ему быстро станет скучно выполнять работу, которая не требует от него достаточного напряжения сил.

2). Нанимать overqualified-сотрудника не стоит, так как он, скорее всего, и после трудоустройства продолжит искать работу по «своему уровню».

3). Overqualified-сотруднику при трудоустройстве лучше не рекламировать себя, так как это снизит его привлекательность (см. пункты 1 и 2).

На мой взгляд, всё это идёт из прошлого и уже неактуально.

Когда-то стандартный жизненный цикл любого сотрудника соответствовал шаблону: обучение — стажировка — приобретение опыта — полная отдача — передача опыта другим. Схема упрощённая, но не сильно далёкая от реальности.

В жизни каждого человека можно было чётко выделить период приобретения знаний, навыков и опыта — и период, когда эти знания, навыки и опыт применяются. Такая схема соответствовала прежнему циклу обновления технологий.

Ещё недавно технологические скачки в любой индустрии происходили, как правило, не чаще одного раза в жизни одного поколения. Хорошо про это сказал великий физик Макс Планк:

«Новая научная истина не торжествует убеждением оппонентов и вынуждением их узреть свет, а скорее побеждает она оттого, что оппоненты постепенно вымирают, а новое поколение растёт, уже зная о новой истине».

Когда-то мне рассказали историю одного профессора из Томского университета, который много лет писал диссертацию про совершенствование паровозных двигателей. В диссертации всё было по делу, и сделанные открытия действительно позволяли добиться серьёзного улучшения работы паровозов. Но проблема была в том, что к моменту завершения работы над диссертацией все паровозы в Советском Союзе были отправлены в музеи.

С появлением радиоэлектроники (и тем более компьютеров, а затем интернета) цикл обновления технологий стал короче, чем средний стаж работы любого человека. Сначала это затронуло профессии, прямо связанные с радиоэлектроникой и компьютерами, но сейчас то же самое происходит и с далёкими от технологий профессиями.

Возьмём, например, маркетинг. Казалось бы, Филип Котлер уже давно всё придумал. Но нет, современный маркетинг в плане применяемых подходов и требуемых для качественной работы знаний и опыта совсем не тот, что был всего десять лет назад. И так во всём: в продажах, производстве, поставках, даже в управлении людьми. А ведь люди, казалось бы, не поменялись.

Часто оказывается, что знания и опыт overqualified-сотрудников им мешают. Они слишком высоко оценивают свои знания и опыт вчерашнего дня и в силу возраста или других причин скептически смотрят на всё новое. При этом, конечно же, им бывает тяжело признаться самим себе, что проблема в них. Поэтому они предпочитают жить в иллюзии, что проблема их трудоустройства — в нежелании работодателей нанимать звёзд.

Я уверен, что в наше время оценивать людей при приёме на работу по их квалификации и опыту недостаточно. Важнее не то, что человек знает и умеет прямо сейчас, а то, насколько быстро он может научиться новому, способен ли он в принципе усваивать новые знания и опыт.

Вопрос, а не overqualified ли кандидат, утратил смысл. Даже если он overqualified, его квалификация соответствует требованиям вчерашнего дня или в лучшем случае сегодняшнего. Но не завтрашнего. А завтра требования точно будут другими.