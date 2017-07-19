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Диван на остановке в Уручье оказался рекламным

20.07.2017 17:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Утром в четверг на одной из остановок Минска появился желтый диван, журнальный столик, коврик и шторы. Внезапная меблировка остановки вызвала неподдельный интерес у минчан, а происхождение дивана долго оставалось загадкой.

Диван на остановке в Уручье оказался рекламным
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: в Минске на остановке появился солнечный диван

Как стало известно ближе к вечеру, диван на остановке установила одна из белорусских рекламных компаний — сейчас пиарщики готовят рекламный ролик, который сняли с участием простых горожан. Ожидается, что появится видео уже через неделю.

Убрать диван должны с остановки в Уручье должны вечером в четверг.

 
Теги: Минск
 
 
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Желтый диван простоял весь день на одной из остановок транспорта в микрорайоне Уручье. Смотрите видео с реакцией пассажиров на мягкую мебель вместо скамейки.

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