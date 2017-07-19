Диван на остановке в Уручье оказался рекламным

Утром в четверг на одной из остановок Минска появился желтый диван, журнальный столик, коврик и шторы. Внезапная меблировка остановки вызвала неподдельный интерес у минчан, а происхождение дивана долго оставалось загадкой.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: в Минске на остановке появился солнечный диван

Как стало известно ближе к вечеру, диван на остановке установила одна из белорусских рекламных компаний — сейчас пиарщики готовят рекламный ролик, который сняли с участием простых горожан. Ожидается, что появится видео уже через неделю.

Убрать диван должны с остановки в Уручье должны вечером в четверг.