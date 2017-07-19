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Диван на остановке в Уручье оказался рекламным
20.07.2017 17:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Утром в четверг на одной из остановок Минска появился желтый диван, журнальный столик, коврик и шторы. Внезапная меблировка остановки вызвала неподдельный интерес у минчан, а происхождение дивана долго оставалось загадкой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как стало известно ближе к вечеру, диван на остановке установила одна из белорусских рекламных компаний — сейчас пиарщики готовят рекламный ролик, который сняли с участием простых горожан. Ожидается, что появится видео уже через неделю.
Убрать диван должны с остановки в Уручье должны вечером в четверг.
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Желтый диван простоял весь день на одной из остановок транспорта в микрорайоне Уручье. Смотрите видео с реакцией пассажиров на мягкую мебель вместо скамейки.
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