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Минское "Динамо" сразится за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Футболисты минского «Динамо» сразятся сегодня за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. В ответном поединке на столичном стадионе «Трактор» подопечные Сергея Гуренко примут македонскую команду «Работнички». Начало встречи — в 18.00.
Напомним, что на
Впрочем, это не особенно ухудшило шансы минчан на общий успех, поскольку для завоевания путевки в следующий этап динамовцам хватит даже нулевой ничьей. Но если парни Сергея Гуренко проведут матч в таком же ключе, как и в гостях, где они владели преимуществом, то проблем у белорусского клуба быть не должно.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча на «Тракторе».
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Футболисты минского "Динамо" сразятся сегодня за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. В ответном поединке на столичном стадионе "Трактор" подопечные Сергея...
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