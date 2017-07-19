Футболисты минского «Динамо» сразятся сегодня за выход в 3-й раунд квалификации Лиги Европы. В ответном поединке на столичном стадионе «Трактор» подопечные Сергея Гуренко примут македонскую команду «Работнички». Начало встречи — в 18.00.



Фото: ФК «Динамо-Минск»

Напомним, что на прошлой неделе в гостях минчане сыграли вничью — 1:1, упустив победу уже в добавленное судьей время.

Впрочем, это не особенно ухудшило шансы минчан на общий успех, поскольку для завоевания путевки в следующий этап динамовцам хватит даже нулевой ничьей. Но если парни Сергея Гуренко проведут матч в таком же ключе, как и в гостях, где они владели преимуществом, то проблем у белорусского клуба быть не должно.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча на «Тракторе».