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В Минске пройдет неделя финской кухни

20.07.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
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В Минске пройдет неделя финской кухни

фото: minsknews.by

Неделя финской кухни пройдет в Минске с 22 по 29 июля. Мероприятие приурочено к 100-летию независимости Финляндии.

Об этом «Минск-Новости» сообщили в Отделении посольства Финляндии в Беларуси.

«В честь юбилея подготовлено специальное меню «Финляндия 100», в которое вошли лучшие блюда национальной кухни. При его составлении учитывалась древняя финская культура еды и питья», -  отметил глава отделения посольства Финляндии в Беларуси господин Лаури Пуллола..

Несмотря на простоту, финская кухня, по мнению гида Мишлен, одна из самых ярких и заметных гастрономий мира. В ней сочетаются местные продукты и кулинарные традиции. Интересная особенность — комбинация рыбы и различных видов мяса в одном блюде.

На протяжении недели национальной кухни Финляндии жители белорусской столицы смогут попробовать блюда, одно перечисление которых вызывает неподдельный интерес и здоровый аппетит: маринованную семгу со свеклой и водкой; салат из лесных грибов с копченым картофелем и муссом из сметаны и эстрагона; утиную грудку с маслом из черной смородины, печеным яблоком и сосновой шишкой; припущенную свинину на хлебной лепешке. Истинным гурманам предложат огуречное мороженое с соусом из сливочного хрена с укропом; финский черничный пирог; сладкие блинчики; грибной пирог с заварным кремом; финскую запеканку с рыбой и многое другое.

— Будут не только национальные кушанья, но и, конечно, напитки, — продолжает  Пуллола. — Так, в баре «Хороший год» ценители смогут продегустировать любимый сорокаградусный напиток маршала Маннергейма из шнапса, вермута и специй, названный в его честь «Линией Маннергейма», сет из хереса и портвейна.

К Неделе финской кухни также присоединились The Pub, Kitch’n Brasserie, Beans&Leaves, «Свободы, 4», «Ферзь», «Чехов», «Золотой гребешок».

 
Теги: Минск
 
 
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Неделя финской кухни пройдет в Минске с 22 по 29 июля. Мероприятие приурочено к 100-летию независимости Финляндии.

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