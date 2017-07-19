Белорусы стали больше тратить в магазинах, но урезали расходы на питание вне дома

Белорусы стали больше денег тратить в магазинах. Так, в первом полугодии в организациях торговли оставили 16 миллиардов рублей, сообщает Белстат. Это на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Если смотреть по регионам, то траты в магазинах выросли по-разному: к примеру, в Минской области — на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года, в Брестской — на 0,3%, в Витебской — на 0,9%, а в Гродненской — на 1%.

В заведениях общепита белорусы стали тратить меньше денег. Так, товарооборот общественного питания в первом полугодии составил 987,5 миллиона рублей. Это на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным агентства социальных и маркетинговых исследований МАСМИ, больше половины жителей городов (60,6%) совсем не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда (суши, пиццу и другое).

При этом минчане чаще отдают предпочтение еде вне дома, чем жители других белорусских городов. В столице примерно каждый второй опрошенный (55,6%) посещает заведения общепита и заказывает готовые блюда с доставкой, в то время как в других городах — только каждый третий (33,2%). Частота посещения кафе и ресторанов у жителей Минска тоже выше: 1 раз в неделю и чаще их посещают 23,3% опрошенных, в то время как для других городов этот показатель в два раза ниже (10,2%).