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СК о погибшем в Минске рабочем: газ ни при чем

20.07.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце на улице Кульман в Минске случилось чрезвычайное происшествие. Сотрудник "Минскводоканала" 1975 года рождения скоропостижно скончался после того, как спустился в колодец.

СК о погибшем в Минске рабочем: газ ни при чем
CC BY 2.0 / FAndrey / К Андреаполь
Рабочий умер после спуска в канализационный колодец в Минске

"Мужчина спустился в канализационный колодец, и через некоторое время ему стало плохо. Коллеги подняли его наверх, а также вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось, и прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть рабочего", — сообщил Кабакович.

УСК по Минску проводит проверку по факту гибели рабочего. Столичными следователями совместно с представителями УП "Минскводоканал" проведены повторные измерения в колодце. По предварительным результатам, в воздухе отсутствуют скопившиеся газы, а также на должном уровне находится уровень кислорода.

Доследственная проверка продолжается, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы и иных исследований, назначенных в целях установления всех обстоятельств происшествия.

Комментарий Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Подробности о происшествии 20 июля на улице Кульман в Минске, где погиб рабочий "Минскводоканала", на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель...

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