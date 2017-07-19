СК о погибшем в Минске рабочем: газ ни при чем /

Во время проведения ремонтных работ в канализационном колодце на улице Кульман в Минске случилось чрезвычайное происшествие. Сотрудник "Минскводоканала" 1975 года рождения скоропостижно скончался после того, как спустился в колодец.

"Мужчина спустился в канализационный колодец, и через некоторое время ему стало плохо. Коллеги подняли его наверх, а также вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина находился в сознании, однако его состояние ухудшилось, и прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть рабочего", — сообщил Кабакович.

УСК по Минску проводит проверку по факту гибели рабочего. Столичными следователями совместно с представителями УП "Минскводоканал" проведены повторные измерения в колодце. По предварительным результатам, в воздухе отсутствуют скопившиеся газы, а также на должном уровне находится уровень кислорода.

Доследственная проверка продолжается, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы и иных исследований, назначенных в целях установления всех обстоятельств происшествия.

Комментарий Сергея Кабаковича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.